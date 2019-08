"Viviendo sola", la historia de terror de una chica

Hace unos días que me he mudado a vivir sola, sin embargo no todo ha sido fácil últimamente. En especial esa extraña sensación de sentirme enjaulada en mi propia libertad. Lo sé, suena raro pero así se siente.

Trabajo en la industria cárnica debido a que mis padre conocen al supervisor de calidad. Mi labor consiste en verificar el empacado correcto de la carne.

Mi regreso a casa es alrededor de las 11 de la noche, una hora silenciosa. A pesar de que vivo en una privada con seguridad, la verdad es que en ocasiones me causa escalofríos abrir la puerta de mi casa, he imaginado que alguien estará esperando.

Cuento de terror viviendo sola, esperando en casa

Varias veces me he topado con algunos objetos fuera de su lugar, pero no le daba mucha importancia ya que quizás solo se trataba de cansancio y percibía mal las cosas.

Una vez me desperté en medio de la noche debido a ruidos extraños, pisadas que venían de afuera, a la altura de mi ventana. Me pareció visualizar una sombra que se movió rápidamente pero intuí que se trataba de Bicho, mi gato, que suele salir de caza nocturna.

La última noche que recuerdo, fue cuando llegué del trabajo y me dispuse a cocinar algo rápido. Tomé un paquete de carne molida que guardaba en mi refrigerador que traía del trabajo una vez por semana y la preparé con un poco de verduras.

Cené como si nunca lo había hecho antes, tenía demasiada hambre. Después tomé una ducha y mientras estaba en la regadera escuché un ruido en la cocina, supuse que se trataba de Bicho, solo me limité a gritarle que se bajara de la estufa donde solía merodear para ver qué comerse. Volví a escuchar ruidos y cayó al piso una de mis fotografía enmarcadas en donde salía yo sonriendo con mi gato en brazos.

Obviamente se rompió el cristal. Salí del baño y vi pedazos de vidrio por todas partes pero cuando levante el marco, estaba la fotografía partida por la mitad y solo había una parte. Sentí un escalofrío que erizó mi piel y comencé a temblar inexplicablemente, sentía frío y yo aún enrollada en una toalla, me apresuré a mi cuarto para cambiarme.

Al entrar noté que Bicho estaba tapado con una cobija, sentí un alivio al contar con su presencia y me aproximé para acariciarlo. Pero...no se movía. Mi corazón casi explota cuando recorrí la sábana y descubrí un espeso color rojo oscuro con moscas revoloteando por todas partes, Bicho, había sido decapitado. Detrás de su cabeza cercenada había una nota que decía: “Buen provecho :)”.

Vomité todo lo que pude y las luces del cuarto comenzaron a hacer cortos. No podía caminar, me arrastré hasta la cocina para buscar el plato de unicel de la carne que había cocinado, no me percaté que debajo se encontraba pegada con cinta la otra mitad de la fotografía con restos de pelos de Bicho.

Te recomendamos: Sin mirar, la historia de una presa de la escopofobia

Entonces fue cuando sucedió, mientras lloraba asqueada por lo que pasaba, escuché el crujido de mi cráneo destrozándose. Mi alma se alzó para mi asombro y pude contemplar la espantosa imagen de mi cuerpo emanando litros de sangre en el piso y una sombra con un hacha despedazando mi cabeza.