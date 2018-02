Viviendo la fe: Saber discernir

Marco Muñoz

Recientemente el Sumo Pontífice Francisco, con motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones, hizo alusión a un peligro que se da en las redes sociales y en otros medios ‘las noticias falsas’ y es que él mismo ha sido victima de esta problemática, cuando frecuentemente ponen su boca, sacan de contexto, o incluso dan su propia interpretación a algún mensaje suyo.

Esto genera confusión y tratándose del representante de Jesús en la tierra, suscitan otra interrogante: ¿Todo lo que dice el Papa pertenece a la doctrina, la fe o a la moral evangélica?

Recordemos que el Concilio Vaticano I proclamó el dogma de la Infalibilidad Papal, pero esta falta de error se da cuando proclama una verdad de fe asistido por el Espíritu Santo; también contamos con el don del magisterio expresado en documentos de diferentes niveles de autoridad y aceptación por parte de los fieles.

En otro ámbito se encuentran sus mensajes, revistas y opiniones que no deben considerarse como doctrina infalible, si a esto le añadimos el ‘amarillismo’ de algunos medios, o una línea periodística abiertamente contra la Iglesia, nos da como resultado la llamada ‘fake news’.

Finalmente creyentes o no es necesario para todos promover la sana costumbre del discernimiento y no juzgar por ejemplo como aceptación de la practica homosexual, el famoso comentario ¿quién soy yo para juzgarlos? Esto respeta una condición y no una actividad, y expresa lo que todos sabemos el juicio compete a nuestro Dios y Señor.