Viviendo la fe: ¿Para qué vivir?

Marco Muñoz

El primer manual que la Pastoral Juvenil y la Pastoral Vocacional, entre otras, han preparado y dado a conocer está orientada a los estudiantes de preparatoria.

Es sabido que después de la primera comunión muchos niños no siguen una continuidad en su vida de fe; la actividad escolar, los distractores de la tecnología, las ideologías que invitan a relativizar o anular la práctica religiosa, las diversiones sanas y tantas que ya no lo son acompañan la adolescencia.

Si a esto le sumamos la desintegración familiar, la promiscuidad sexual y la falta de valores, el acudir a misa o a un grupo apostólico es visto como raro para muchos y nuestro entorno se contamina por la frivolidad y los vicios, por eso el contenido de estos textos son una herramienta útil de formación cristiana.

Inicia cuestionando al lector sobre el sentido de la vida ¿Por qué existimos? Presentando al amor como la característica principal de Dios y dar las pautas para dar respuesta desde la fe a las interrogantes que todos podemos plantearnos y que ayudaran no solo a reducir los índices de suicidio, ya que para la Iglesia no somos un numero si no creaturas únicas, irrepetibles hechos por y con amor.