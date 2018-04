Vive y deja vivir

Sigo sin comprender en qué parte de la historia, dejamos de alegrarnos por nuestros logros y por los que obtiene alguien más. ¿Será envidia, molestia o simple inconformidad con su vida? ¿Por qué ahora uno tiene que esconder sus éxitos y alegrías?

Seguramente han visto en redes sociales la imagen que dice: “si quieres que algo salga bien, no le digas a nadie”, ¿en serio? No sé a ustedes, pero a mí me encanta que la gente me cuente lo bien que le va, sus planes a futuro, los cambios que ha hecho en su vida.

Si quieres que algo salga bien...

Hay otra imagen, con el texto más grande y dice lo siguiente: “Viaja y no le digas a nadie. Vive una verdadera historia de amor y no le digas a nadie. Vive feliz y no le digas a nadie. La gente arruina las cosas hermosas”.

No le digas a nadie...

Me quedo con esta última frase: “La gente arruina las cosas hermosas”, lo peor es que es triste, pero un poco cierto. Nunca falta la persona que critica si te la pasas de viaje, si compraste una casa, un auto, si te cambiaste el look o cualquier cosa que hayas decidido hacer.

A primera instancia, se podría pensar que quienes están mal, son aquellas personas que cargan tanta negatividad en su ser. Pero, ¿son realmente ellos o es nuestra culpa por dejarlos llenarnos de malos comentarios?

Bien dice otra imagen: “Llega una edad en la que ya no necesitamos dramas innecesarios”. Y sí, no puedo decir que mi vida no hay drama, pero sin duda, siempre he detestado un poco estar envuelta en dimes y diretes.

A lo largo de mi vida he considerado que si tengo algo que decir, lo digo, tratando de tener el mejor tacto posible aunque se me complica, por lo mismo, siempre he pedido que la gente me trate de la misma manera: si hay algo que decir, dilo.

Por lo que creo que no necesitamos gente en nuestra vida que no nos haga alegrarnos por sus éxitos y viceversa. Una amistad o relación, debe consistir en hacerte mejor persona, en motivarte y hablarte con la verdad.

Que no te dé miedo eliminar de tus redes sociales a la gente que sólo está ahí para dejar negatividad, que no nos dé pena publicar que te está yendo bien en el trabajo o en el proyecto que emprendiste, a quienes realmente les importes, se alegrarán de tus éxitos.

Pero principalmente, deja de fijarte en lo que hace el vecino, antes de verte en el espejo. Deja de desgastar tus energías en situaciones que podrías usar a beneficio. Al final del día, todos tus malos pensamientos son un reflejo de ti, no de la persona a las que se los dedicas.

¿Quién necesita a alguien que constantemente critica y humilla a los demás? No entiendo el por qué nos seguimos avergonzando de hablar de lo que nos gusta y hace feliz, sólo por el miedo al qué dirán. ¿Qué esperamos para cambiarlo? Vive y deja vivir.

