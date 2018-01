¿Viralizados para toda la vida?

Fuera de coto por Erick Coto

¡Hola! alguna vez te has preguntado, ¿Cómo es que un video de tan sólo 1 segundo se puede volver viral? Claro lo supuse, también me lo he preguntado en distintas ocasiones lo mismo; parodias, bullying, bromas y historias de desamor son los temas que ‘secuestran’ las redes.

Pero aunque no lo crean, todo en esta vida tiene una explicación, mi nombre es Erick Coto un joven amante de la tecnología, música, redes sociales y de los medios de comunicación, y en base a las experiencias de la vida, es un honor opinar en esta columna.

Y es que ir más allá de lo visual puede ser tan interesante y satisfactorio para el cuerpo y la mente, que en ocasiones omitimos hasta el más mínimo detalle de lo que leemos o publicamos en las redes sociales. Pero ya, ¡Fuera de Coto!, el mundo cibernético está lleno de una amplia gama de información que muchos hasta el día de hoy desconocemos.

Muchos nos dejamos llevar por una simple definición, por ejemplo: Internet: conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas entre sí, lo cual garantiza que las redes físicas heterogéneas que la componen formen una red lógica única de alcance mundial, ¡bla bla bla!. Sí ese es el significado según “San Google”, pero podemos conocer que hay detrás de una simple definición.

Sabías que es muy importante el conocimiento de las herramientas que tenemos a nuestro alcance para no caer en una psicosis viral, como las controversiales fake news, y es que resulta increíble que noticias falsas puedan generar impacto en la sociedad.

Recientemente fuimos testigos de la caótica “psicosis fake news viral”, que se originó tras el sismo 7.6 escala de Richter proveniente de Honduras, en la que varias publicaciones falsas evidenciaron el mal uso que le damos a las redes, muchos ciudadanos compartieron noticias exageradas, controversiales, sin veracidad y negativas, y fue tanto el impacto que una de las noticias ‘informaba’ que ha Cancún le esperaba un tsunami que arrasaría con todo el paraíso mexicano.

Increíble pero cierto, amigos espero y les haya gustado esta pequeña introducción de lo que a partir de ahora empezaremos a escribir y compartir para ustedes, y es que temas como estos nunca dejaron de enseñarnos. ¿Podrás atreverte a indagar en este mundo?