Violencia doméstica en Inglaterra a causa de la fiebre del mundial

Hay muchas cosas que solemos ignorar, de esas tantas que suceden en nuestro alrededor, eso me llevó a recordar lo que una vez un sabio me dijo: “La ignorancia es una bendición humana” y es cierto porque si supiéramos en verdad cada cosa que sucede en nuestro país o en cual­quier parte del mundo, tal vez no viviríamos tranquilos. México quedó eliminado del mundial pero aun así los verdaderos fans siguen con la fiebre futbolera. Mientras veía el partido de Inglaterra, contra Croacia, en mis redes sociales, me enteré de que la violencia de género aumenta en Inglaterra un 26% cuando juega su selección y hasta un 38% si los ‘Pross’ pierden, según el ‘National Center of Do­mestic Violence’, con sede en Guildford, al sur del país.

Esto me llevo a investigar sobre nuestro país, y adentrarme en este tema, la violencia doméstica cobra la vida de una mujer cada 9 días en México, señaló la criminalista por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, Magdalena Sánchez Palacios.La violencia doméstica es aún más preocupante porque un 90% de familias se complementan por hijos, los cuales no sólo presencian este acto si no que están en peligro de vulnerabilidad emocional.Con el mensaje “Si Inglaterra pierde ella también”, el Centro Nacional para la Violencia Doméstica de Reino Unido (NCDV) lanzó una adver­tencia sobre el incremento de casos de abuso físico tras los partidos de la selección de fútbol nacional.

Según estudios de varias academias entre los que destaca el realizado por la Universi­dad de Lancaster en 2013, los atropellos en hogares ingleses se incrementan en un 23% cuando el equipo disputa un partido y escala a un 38% cuando este pierde.

“Si Inglaterra es golpeada, ella también”, dice otros de los lemas de la campaña, que se ha extendido hacia otros países como Francia o Bélgica.En mi opinión es importante crear concien­cia, y empatizar sobre este tipo de temas ya que en México no se necesita presenciar el mundial para vivir violencia doméstica En pleno ambiente mundialista, el impactan­te anuncio ha sido muy comentado en redes sociales, e invita a reflexionar y actuar ante la realidad de la violencia en el país europeo y en todo el mundo.