Violencia contra las mujeres, de la callea medios digitales

La neta by Eli por Elizabeth Morales

Triste pero cierto, la violencia y acoso que las mujeres vivimos todos los días en las calles, que ejemplos hay muchos pero ahora también lo podemos vivir en cualquier plataforma digital, llámese Facebook, Tw, Instagram, mail, whats app o cualquier plataforma digital.

La semana pasada un grupo de activistas entregaron un informe llamado “La violencia en línea contra las mujeres en México “, la impunidad de las agresiones ha permitido el aumento del mismo y que más mujeres estén viviendo este tipo de situaciones en línea.

Lo mas importante en este informe es que detectaron 13 tipos de agresiones en línea que son las siguientes:

Acceso y control de acceso Control y manipulación de la información Suplantación y robo de identidad Monitoreo y acecho Expresiones discriminatorias Acoso Amenazas Difusión de información personal o íntima sin consentimiento Extorsión Desprestigio Abuso y explotación sexual relacionada con las tecnologías Afectaciones a canales de expresión Omisiones por parte de actores con poder regulatorio

Este aunque no lo creas es un tema bastante delicado, si eres mujer ponte a pensar en las diversas situaciones a lo largo de tu vida y por lo menos hemos vivido algún tipo de violencia digital. En mi caso personal he vivido 7, y la verdad es que te pone en una situación muy desagradable e incomoda pero al final lo importante es que lo hablemos y en caso de ser necesario pedir ayuda.

Muchas activistas en México que han levantado la voz en rede sociales han tenido que salir del país, cerrar sus blogs, reprimir y callar sus opiniones debido a todas las amenazas que reciben día con día, un ejemplo claro es el caso de Andrea Noel; ella es periodista independiente, y un día caminando a plena luz del día en La Condesa, un hombre llegó por atrás y le bajó la ropa interior para luego darse a la fuga. Ella puso la denuncia correspondiente y además lo expuso en redes sociales, y una ola de violencia y odio hacía ella no se hizo esperar, amenazas por montón y acecho excesivo en su propia casa hicieron que saliera del país por un tiempo, y casos como este, muchos.

Si has sido víctima de acoso o violencia en línea, alza la voz, que no te de pena ni vergüenza hacer público a esa persona que no deja de molestarte en redes, el que te chantajea con hacer públicas fotografías íntimas o el que las usa para desprestigiar tu imagen; recuerda...¡No estas sola!.