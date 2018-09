¿Víctimas de Acoso escolar?

En Leona Vicario, se han suscitado diferentes casos, que, a su vez, se relacionan entre sí, pues se trata de víctimas de acoso sexual o mejor conocido como “bullying”.

Actualmente niñas, niños y adolescentes están pa­sando más tiempo en las escuelas o al menos la porción de tiempo en casa y en la escuela es equivalente, por otro lado, los padres pasan más tiempo en el trabajo y esto crea una carencia de atención hacia los niños.

¿qué es el bullying?, esta figura es muy amplia, ya que abarca di­ferentes aspectos, puesto que, desde una perspectiva, es un problema médico psicológico, desde otra, es un problema físico, desde el punto de vista sociológico evita la convivencia en sociedad creando así una conducta antisocial.

Este tema es importante ya que, en México, las víctimas de bull­ying han sido víctimas de suicidios, relacionándose así al acoso esco­lar. Las consecuencias de sufrir este tipo de acoso han sido la disminu­ción de autoestima, estados de ansiedad e incluso cuadros represivos, desarrollando vagamente la atención que se debe.

Muchas personas suelen considerar el acoso escolar como sinóni­mo de violencia escolar y no, no son sinónimos. Una definición acep­tada es la de D. Olweus que argumenta: “Un estudiante se convierte en víctima de acoso escolar cuando está expuesto, de forma reiterada y a lo largo de un tiempo, a acciones negativas llevadas a cabo por otro u otros estudiantes”. Por otro lado, la violencia es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga mu­chas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”.

¿Cómo se caracteriza cada una?, el bullying se da entre compañe­ros, la víctima es atacada por un acosador o gru­po de acosadores en un marco de desequilibrio y siempre va acompañado de una acción agresiva. La violencia escolar se da entre el profesor y el alumno, siendo este primero el agresor.

El acoso puede ser físico, verbal, no verbal, material e incluso tiene cierta relación con el ciberbullying o grooming ya que puede darse como acoso por medio de mensajes, fotografías, videos, mensajería u otro medio de red social. En un caso de Leona, se presentó una situación de acoso físico, dañando al menor de forma brutal siendo sumergido en los inodoros.

La Ley General de Educación, en el artículo 27 menciona que los educadores, deben evitar cometer cualquier forma de maltrato físico, psicológico o moral, así como perjuicio, daño, agresión, abuso o explotación, en contra de los educandos y tomar medidas para evitar que otros pudieran cometerlos.

La Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, fundamenta en el artículo 3, que son principios rectores en la observancia, interpretación y aplicación de dicha ley el de tener una vida libre de violencia, a una vida de calidad, seguridad y sano desarrollo integral. A pesar de ello, los progenitores o miembros de la familia tienen la obligación de asegurar el respeto hacia los niños, niñas y adolescentes que formen parte de su núcleo familiar.