Viaja sin matarte de hambre

Viajeros millennials comiendo y viajando

Hemos hablado de cómo ahorrar en la compra de un boleto de avión, en el hospedaje, ahora toca el turno a la comida. Uno de los motivos que me han hecho viajar es la gastronomía del lugar. Y dicho sea de paso, no me he perdido ni uno de nuestros ricos platillos típicos del país. Para los que me conocen, saben que uno de mis gustos culposos es la comida, como mucho y no escatimo en ello.

Ir a comer al mercado es la mejor opción para no perderte ningún platillo típico.

Mercados

Es la mejor opción para conocer la variedad gastronómica que nos ofrece el lugar que visitamos. Cada vez que llego a un lugar, lo primero que hago es preguntar por el mercado más cercano, pierde la pena, no pasa nada.

Comida corrida

Una de las opciones más concurridas es la comida corrida y es que también sirven platillos típicos de la región en muchas fondas del lugar. Antes de meterte a comer, pide el menú y pregunta si tienen comida típica incluida en él.

No hay como despertar y que tu desayuno esté preparado, es económico y rico.

Hospedaje con desayuno incluido

Recuerda pedirlo a la hora de hacer la reservación y pregunta exactamente qué sirven, muchos de los lugares en los que me he hospedado tienen refill de café, pan y frutas. Y lo mejor es que te las puedes llevar por si te vas de tour, tienes una colación.

¿Buscar variedad y eres de "buen diente"? Ésta es tu opción ideal.

Buffet

Otra opción muy que no puedes dejar pasar. Si tienes “buen diente” esta es la mejor opción a la hora de viajar. cuando llegues al lugar que visitarás, pregunta por los bufettes o busca las mejores sugerencias que te arroje la web. Muchos de ellos también manejan los platillos típicos.

Cocinando en el lugar que te hospedas, es una oportunidad de conocer más gente, cultura y costumbres.

Si te alojas en un lugar que tenga cocineta, te recomiendo que hagas tus snacks con un par de frutas, y un par de sandwiches, estos ayudarán de mucho. En una ocasión visité Isla Mujeres y me llevé desde el lugar en el que me hospedé, un par de sandwiches y fruta y me ahorré mucho dinero. en la mañana. Aunque también llevaba dinero para comer un plato fuerte y rico al lado del mar como un filete relleno de mariscos con queso gratinado. Me ahorré lo del desayuno, pero me cumplí mi capricho.

No dejes a un lado el elemento vital.

Toma agua

Mucha agua, las caminatas, tours y demás paseos te deshidratarán y es mejor que lleves un thermo con agua fresca y fría. Muchos lugares ofrecen refill de agua. Pregunta por ellos.

Di sí a los antojos.

¿Antojos cero?

Con respecto a los antojos como papas, helados, etc. Siempre pienso: “ ¿Qué puedo comer aquí que no coma en otro lado?” ó “Esto lo puedo comer en cualquier lado” es un buen hábito que aplico en varios restaurantes a los que voy. Pero si quieres ahorrar en tu viaje y tienes mucho antojo pregunta dónde queda el centro del lugar y seguramente encontrarás algo oriundo del lugar muy rico.

"¿Que tanto es tantito?", Armando Ramírez, QEPD

Si bien todas las opciones te pueden ayudar a ahorrar menos dinero y gastarlo en otras opciones como tours, paseos, o tal vez otros gastos que tengas, no te quedes con el antojo de comer rico, después de todo “que tanto es tantito” diría Armando Ramírez QEPD.