Vanguardia d’mujer: Iniciar o no mi propio negocio

Si frente a ti y en tus decisiones está la oportunidad de cumplir tus sueños y ser feliz, entonces la respuesta será ¡sí, intentalo! Lo he repetido muchas veces a las emprendedoras, no hay nada que te estrese más, que te haga infeliz, que no te deje dormir, que te frustre y te reproches a ti misma que no ir detrás de tus sueños.

Las mujeres antes para convertirse en emprendedoras tenían que ser orilladas de manera muy extrema a hacerlo, casi en su mayoría las mujeres empresarias exitosas que conocemos en nuestra localidad se convirtieron en empresarias por cuestiones que la vida les fue poniendo enfrente, muchas de ellas pasaron por un momento o suceso detonante que las lleva a iniciar un negocio o hacerse cargo de alguno. Los motivos principalmente son haber enviudado, los divorcios, la separación familiar, entre otros que las enfrenta al mundo entero y a sus habilidades para emprender, independizarse y salir adelante con sus hijos y familia. No significa que no tuvieran la inciativa emprendedora, simplemente eran otros momentos y los sucesos algunos muy fuertes detonaron el si o si emprender y adentrarse al mundo de los negocios.

Hoy día emprender para las mujeres representa una gran oportunidad para desarrollar esos sueños que desean enormemente se hagan realidad, cada vez es más común la autoexploración emocional y espiritual para conocerse a sí misma y saber qué es lo que realmente te haría feliz; cómo deseas construir tu vida y la de tu familia . Hoy por hoy somos más las mujeres emprendiendo, desarrollándonos y logrando nuestra independencia en todos los ámbitos.

Pero para emprender debemos hacerlo estratégicamente, de manera empírica o como la intuición nos vaya llevando... que si bien es cierto es nuestra aliada principal cuando sabemos escucharla y entenderla. Sin embargo, no debemos realizar negocios como creo que pueda funcionar o como veo que le funciona a otros. Nos ahorraríamos mucho tiempo, esfuerzo, energía y recursos económicos si emprendemos de manera estratégica, teniendo bien claro los objetivos y todo lo que conlleva mi modelo de negocio.

No empieces un negocio sólo porque algo está de moda o porque piensas que comercializarlo te generará dinero. Desarrolla un concepto de negocios que te apasione relacionado con algo en lo que tengas cierta experiencia. Después, piensa en un producto o servicio que creas que mejorará la vida de la gente, resolverá una necesidad o problema. Pero, sobre todo, no inicies un negocio que sea uno más de los que ya existen en el mercado, inicia pensando en tu propuesta única de valor, es decir, qué es lo verdaderamente hace diferente y única a tu propuesta que la competencia no tiene o no hace, pero se realmente sincera en tu análisis.

Analízate con base a tu competencia fuerte, uno de los errores más grandes es pensar que somos el universo y que toda la competencia es muy mala o tiene un mal servicio. Por esto y aquello, piensa en sus fortalezas y cómo tu negocio podría mejorarlas y ser única.

Si eres emprendedora y deseas arrancar tu idea de negocio o estás en las etapas tempranas de tu negocio, la recomendación que puedo hacerte es tener bien claro qué quieres lograr para entonces trabajar en cómo lograrlo.

!Ahora sí, manos a la obra!