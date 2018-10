Vanguardia d’mujer: ¡Encontraré la forma de lograrlo!

Estamos tomando las decisiones correctas y estratégicas para construir el futuro que queremos? Reformularé la pregunta, dando un paso atrás: ¿Estamos tomando decisiones o solo estamos dando vueltas en círculos hacia alguna dirección poco clara y concreta? No es como que no sepamos a donde queremos llegar o que deseamos conseguir, muchas veces las oportunidades están frente a nosotras y simplemente dudamos al momento de decidir, padecemos de esa clásica indecisión que nos impide “tomar el toro por los cuernos”, a no lanzarnos al vacío, a tomar el riesgo de emprender o de redirigir nuestro timón.

Estoy segura muchas veces lo has analizado, pero entonces por qué seguimos en el mismo círculo vicioso de la procrastinación dejan nuestros sueños y acciones para después. Sin temor a equivocarme un alto porcentaje de la población se encuentra siempre en la encrucijada de qué vereda tomar o qué puerta abrir aun sabiendo claramente que es ahí donde están las oportunidades que los llevarán al éxito, sin embargo al poco tiempo nos encontramos deteniendo el tiempo para no tomar la decisión dejándolo para después, postergándolo una y otra vez, encontrando más rápida y fácilmente las excusas, o los por qué no, y lo negativo sobre la decisión para ir por todo.

Las personas exitosas se caracterizan por la toma rápida de las oportunidades que se les van presentando, la diferencia entre las personas que toman acción encaminándose a sus metas y quienes no lo hacen es el tiempo que le invierten en dudar de su acción o meta, mientras más pronto se tomen las oportunidades se aprovechan mejor.

La brecha es enorme entre hacer algo y no hacer nada o simplemente darle vueltas al asunto sin tomar acción, dale certidumbre a tu meta, es decir, cree en ella y en ti para no postergar más. Inyéctale certeza a tus dudas, un “Sí se puede” te ayudará a visualizar más claramente y descifrar el cómo sí se pueden lograr tus sueños.

Olvídate del “no sé cómo hacerlo”, “tengo miedo” o “quizás funcione o no” y recuerda en todo momento “¡Encontraré la forma de lograrlo!” tan simple y tan sencillo como esta frase que determinará muchas acciones en tu día a día, pero hazlo en conciencia y convicción no solo de dientes para afuera.

Si no es ahora, ¿cuándo? Se refiere a la decisión de hacerlo ya, esos proyectos que siempre deseas hacer como comenzar una rutina de ejercicio, adoptar un nuevo hábito, ese proyecto familiar que has postergado, emprender una idea de negocio, simplemente ir por tus sueños, construir la realidad que siempre has soñado.

Esos sueños plásmalos en tu cabeza, en tu corazón, en un papel, en tu agenda, en un plan y en un calendario específico de acciones con fecha, hora y objetivos claros. ¡Y solo hazlo!

¿Deseas iniciar tu idea de negocio? Es tu deseo lo suficientemente fuerte que puedes visualizarlo, el cual te hace sentir ese miedo de no saber cómo hacerlo, eso es positivo si lo conviertes en adrenalina y emoción para lograrlo, cruza la línea de la incertidumbre, inyéctale certeza a tus dudas y toma acción. ¡Ahora sí, manos a la obra! Búscanos en redes @VANGUARDIAD’MUJER y allá encontrarás contenido de valor para empresarias y emprendedoras como tú.