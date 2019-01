Vanguardia d´mujer: Del día 1 al 365

Estamos iniciando este 2019, es inevitable sentir esa adrenalina de una loca carrera con el tiempo y con nuestros propósitos. El inicio del año es el momento perfecto para arrancar todos los proyectos pendientes o redirigir nuestros negocios con nuevas metas y objetivos.

Mis recomendaciones para iniciar el 2019 en esa materia es :

- Sueña y sueña en grande, no le tengas miedo ni le impongas límites a tus sueños. Generalmente tenemos nuestros sueños en los pendientes y archivos olvidados para cuando haya tiempo y dinero, yo diría para cuando haya decisión y valentía. Piensa en tus sueños, imagínalos, pregúntate si realmente quieres llevarlos a cabo estoy segura que el 2019 es el año para hacerlos.

- Honra tus sueños plasmándolos en alguna parte, los tenemos divagan en esa gran nebulosa que es nuestra mente. Déjalos salir de ahí para tomar un orden y encauzarse, no los dejes en tu mente, escríbelos, dibújalos o trázalos en donde mejor fluya ya sea en una pizarra, un rotafolio, en el cristal de un ventanal, en tu planificador, en tu nueva agenda, en hojas pegadas en el refrigerador, en papelitos adheribles a la pared o en la computadora si lo prefieres. Donde sea pero saca de tu mente todas esas ideas, no importa cuántas sean, ni que tan locas y descabelladas te parezcas (no las juzgues), por el contrario mientras más locas sean te garantiza que será diferente, único, innovador y extraordinario!

- Haz un gran panorama de todos tus sueños, ideas de negocios y proyectos, identifica que tienen en común, estoy segura de todo eso encontrarás tu gran pasión y propósito. Y créetelo!

-Ahora ponle fecha para lograrlo. Algunos sueños son tan grandes que deberás partirlos en pequeñas metas a corto, mediano y largo plazo; Luego entonces construye tu plan con acciones concretas con fecha, día y resultados a realizar durante el 2019... para que desde el día 1 al día 365 todas tus acciones vayan encaminadas a cumplir esos grandes sueños !

- Identifica que necesitas y búscalo haya afuera. Tal vez sea inversión, un socio, un loca, algo de conocimiento, lo que sea que requieras para lograrlo y sal a conseguirlo.

- Pásalo en limpio, no te desenfoques y mantén los siempre a la vista. Por supuesto todas las acciones deben estar en tu agenda.

-Ponte en acción, no te boicotees, solo emprende tu proyecto, redirige tu negocio a donde realmente quieres llegar, acepta la responsabilidad de tomar el control del timón de tu barco. Hazlo con dinero, sin dinero, con hijos o sin ellos, con apoyo o sin el, con el conocimiento o no .... lo que te haga falta o debas resolver hazlo y permite a tus sueños fluir !

Disfruta el proceso de emprender tus sueños y proyectos, debes trabajarlos todos los días sobretodo debes decidir que quieres hacerlo todos los días de los 365 de este 2019 !

Te deseo un feliz Año nuevo, gracias de antemano por estar en el nuestro, síguenos en las redes como @VANGUARDIAD’MUJER !