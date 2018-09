Vanguardia d’mujer: Decidida, exitosa y feliz

Hola, Mujeres de Vanguardia iniciamos una nueva semana y no es una sorpresa escuchar noticias sobre mujeres exitosas en los negocios, mujeres creando modelos de negocios rentables, encontrando las oportunidades en el mercado, equilibrando cada una de sus facetas entre lo personal, familiar y profesional, el gran desafío para las mujeres de este siglo, y además, muchas de ellas trascendiendo en la comunidad e impactando fuertemente en otras mujeres.

Esta semana quiero platicar de los primeros 3 ámbitos en los cuales debemos seguir trabajando las mujeres:

1. SER DECIDIDA

En general, las personas somos desidiosas, postergadoras, no tenemos claros nuestros sueños y nuestras prioridades. Un hábito con consecuencias negativas para el desarrollo de cualquier idea de negocio que tengamos ya sea para ponerlo en marcha o para fortalecerlo y hacerlo crecer. En Vanguardia D’Mujer una de nuestras frases favoritas es “Take the bull by the horns” o “Toma al toro por los cuernos”, decídete a hacerlo con miedo y con imperfecciones, decídete desde el corazón, desde la conciencia, desde el fondo de tu estómago, desde donde sea que este el centro de toda tu energía. Por experiencia propia y sobretodo de otras mujeres exitosas que he conocido, el momento exacto donde la maquinaria comenzó a funcionar a su favor fue justo el momento donde decidieron qué era lo que realmente querían lograr, como “magia” todas coinciden que las ventanas y las puertas llenas de oportunidades se fueron visualizando frente a ellas, y eran ellas mismas quienes debían decidir que hacer frente a las oportunidades. Te puedo compartir que alguien decidido es mentalmente fuerte y firme con respecto a sus ideales y sueños, sin ser demasiado obstinada como para desarrollarse y adaptarse a las nuevas situaciones y lo suficientemente resiliente para recuperarse de la adversidad.

2. SER EXITOSA

Todo el mundo aspira a ser exitoso y también es el gran desafío de las mujeres de hoy en día, pero dando un paso atrás el reto es configurar nuestro propio concepto de éxito, definirlo en nuestras propias palabras y términos... reconfigurar el concepto de éxito que pulula en el ambiente. El éxito de Giusi es muy diferente al de María, Claudia, Fabiola .... o del tuyo, existen mujeres que su éxito es que sus negocios sea fructíferos, para otras que sea de alto impacto para el mundo, o sea reconocido por su expansión y crecimiento, por ingresar tal vez a la bolsa de valores, para otras formar un hogar y hacer felices a los suyos, habrá para quienes lo sea la libertad de viajar por el mundo, de compartir momentos y experiencias, o para las que queremos todo al mismo tiempo. Si estás caminando hacia tus sueños, todo paso que estés dando por pequeño que sea, es un éxito y por lo tanto te felicito por ser una mujer exitosa.

En cuanto a los negocios, para tener éxito debemos salir de la mentalidad de “caja de zapatos”, y decirnos: “No sé cómo lo voy a hacer, pero estoy segura de que encontraré la estrategia correcta”.

3. SER FELIZ

Por definición es “Estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno”, y concuerdo en que realizando el paso no. 1 ¡DECIDIDA! Te permitirá ir caminando a un objetivo mucho más claro, y por lo tanto irás realizando el paso no. 2 ¡SER EXITOSA!, acumulando éxitos todos los días, y por consecuencia estoy segura disfrutarás el proceso de luchar todos los días por construir la vida que anhelas... paso no. 3 ¡SER FELIZ!

Sé parte de nuestra campaña “DECIDIDA, EXITOSA Y FELIZ”, estamos preparando increíbles eventos que en breve estaremos anunciando para ti en nuestras redes @vanguardiademujer . Ten una semana decidida, exitosa y feliz.