Vanguardia d’ mujer: Liderazgo femenino en las micros y pequeñas empresas mexicanas

Contra todo pronóstico, en un México que ocupa el lugar 83 de 135 países en el último reporte de Brecha de Género del World Economic Forum, con doble o triple rol, y con un camino lleno de múltiples obstáculos, retos, proezas y sacrificios para participar plenamente en el sector empresarial, los avances de las mujeres en ámbitos como los negocios son contundentes.

Las estadísticas nos hacen muy presentes en la economía de nuestro país y con liderazgo en la micro y pequeña empresa. Más de 6 millones de mexicanas son propietarias de un negocio principalmente microempresa, por su parte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportó que de cada cinco pequeñas y medianas empresas que se abren en México tres están lideradas por mujeres. Adicional en el último reporte se menciona que somos las mujeres y sus empresas las que aportamos el 37% al Producto Interno Bruto a nivel nacional, INEGI.

Se vislumbra que estas estadísticas irán incrementándose en años subsecuentes ya que el espíritu emprendedor de la mujer va creciendo. El Global Entrepreneurship Monitor (Oct 2017) reporta que durante el año pasado 163 millones de mujeres en 74 economías han tomado la iniciativa de iniciar negocios en todo el mundo. De las economías examinadas, México fue una de las cuatro y la única en América Latina en las que la participación de las mujeres es más alta que la de los hombres.

Deseaba enormemente abrir la columna de VANGUARDIA D’MUJER compartiéndoles estos datos, que reflejan la importancia de la participación de las mujeres en la economía local y nacional, aunque las mujeres en los negocios ha sobresalido, todavía falta un largo camino por recorrer.

Hoy día nos seguimos enfrentando a una sutil discriminación de género poniendo en duda nuestra habilidad en los negocios al encontrarnos constantemente en la lupa del desempeño y con demandas de mayores resultados. El gran reto para nosotras es un cambio radical en la cultura empresarial, influenciada por nosotras mismas, incentivando nuestro desarrollo profesional, mejorando nuestra preparación en el área del emprendimiento de manera continua, lograr el anhelado equilibrio entre lo familiar y lo profesional bajo nuestros propios parámetros de bienestar, crear modelos de negocios innovadores y creativos, eliminar en nosotras mismas los estereotipos y las actitudes que ponen en duda nuestras capacidades y habilidades empresariales, ser cada día más visibles en el sector empresarial e inspirar a más mujeres en los negocios.

Dedicado a las Mujeres de Vanguardia que me leerán: las mujeres hemos avanzado enormemente en todos los ámbitos, hubieron detrás nuestro grandes mujeres que abrieron la brecha para acceder a la igualdad que nos correspondía y que seguimos defendiendo, tenemos el compromiso de continuar desarrollándonos y avanzando aún en un terreno donde el piso no es parejo para todas. Si eres empresaria o emprendedora, del giro o del tamaño que fuere tu empresa, siente realmente orgullosa de tu aportación a la economía de nuestro país, en cada venta que realizas, cada mañana que abres la cortina de tu negocio, con cada cliente que has ayudado, con cada colaborador contratado para desarrollarse, con cada proveedor con quien te has aliado para fortalecer tu negocio. Siente agradecida por los retos enfrentados y por los que vienen estoy segura siempre encontrarás la forma creativa de vencer los obstáculos y hacer crecer tu negocio.