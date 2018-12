Vanguardia d' mujer: Honra tus sueños

Como todo sueño surgió la idea ante una necesidad ya latente de crear proyectos integrales para las mujeres contemporáneas, nació primeramente como un medio de comunicación en el año 2001, bajo el nombre de “Mujerissima Actual” en formato de revista impresa dirigida a las mujeres de vanguardia que contemplaba potencializar los talentos y las habilidades de las mujeres que deseaban desarrollarse personal y profesionalmente en un mundo de negocios imperante por el género masculino.

Después de 3 años en circulación vino un revés, vino una pérdida de toda la inversión de recursos y tiempo a raíz de una muy mala sociedad. En 2004 cambio su nombre que se ha mantenido al día de hoy VANGUARDIA D’MUJER, sin embargo probablemente no era momento para que este sueño se desarrollara con toda su capacidad.

VANGUARDIA D’MUJER quedó guardado en un cajón esperando el momento oportuno, la experiencia, los recursos e infinidad de “circunstancias adecuadas” para retomarse bajo otro formato sin olvidar su objetivo, misión y la esencia de empoderar a las mujeres contemporáneas en temas de negocios. Después de 13 años con las excusas que todo emprendimiento conlleva hubo que tomar la decisión valiente y determinada “Take the Bull by the Horns” de nuestras frases favoritas para retomar, impulsar y mejorar aquel proyecto que buscaba siempre inspirar a las mujeres a desarrollarse y cumplir sus sueños!.

Renace VANGUARDIA D’MUJER en abril de 2017 con las redes sociales y un espacio dentro de un programa de tv en línea, sin embargo rápidamente fue desarrollando proyectos de capacitación para mujeres en los negocios como la incubación, talleres, conferencias y eventos con diversos temas siempre enfocados a nuestras inspiradoras, las mujeres; fue así como inició la construcción de la marca sin una clara idea del modelo de negocio a implementarse.

Es en enero de 2018 con la alianza de Fundación Mujer Emprende y el centro de Negocio Biz Business Center, que VANGUARDIA D’MUJER se convierte en un centro de negocio para mujeres con diversos programas de desarrollo empresarial; Entonces comenzamos con la búsqueda de mujeres valientes, mujeres con iniciativa emprendedora, con gran determinación para alcanzar sus sueños, mujeres disruptivas que rompen esquemas y paradigmas, mujeres que acepta la responsabilidad de inspirar a más mujeres, para potenciar sus poderes y habilidades, empoderando a las mujeres en mujeres de negocios decididas, exitosas y líderes a través de la experiencia y el talento de los mentores y aliados de VANGUARDIA D’MUJER

Estamos en la recta final del año, te pregunto ¿qué tendría que pasar para que te animes a poner en marcha esa idea de negocio que tanto has postergado? Yo esperé una quiebra, una mala sociedad y 13 años para hacerlo, la determinación no puede ser de nadie más que de ti misma. Concluyo diciéndote “honra tus sueños y la única manera de hacerlo es llevarlos a cabo”

