Vanguardia d´ mujer: Hacer las cosas diferentes

El engranaje entre tu desarrollo personal, tu negocio o trabajo, tu familia, tus sueños aún por cumplir y tu gran propósito de vida deben estar alineados para funcionar todos como parte importante del sistema de engranaje de un reloj. Si alguno se atora comienza a detenerse todo y es cuando viene esa sensación de “algo no estoy haciendo bien” ¿te ha ocurrido?, lo más curioso de ese momento es que justo cuando lo piensas... alguna parte de tu cerebro comienza a idear la forma de resolver algo... ese algo que tampoco sabes qué.... o peor aún que son tantas cosas que no sabes por dónde comenzar ... pero por si no fuera lo catastróficamente suficiente es cuando tu cuerpo se llena de adrenalina y energía para resolverlo todo al mismo tiempo que tu mente queda en blanco y simplemente no viene ninguna idea a ella!

Punto no. 1 Relax, las ideas vendrán cuando menos te lo esperas.

Punto no. 2 No permitas que tus creencias limitantes te abrumen, no te auto sabotees, ya que el estrés es el enemigo que frena todas esas maravillosas, ideas y ocurrencias que puedas tener a la mano para resolver cualquier situación.

Punto no. 3 Desecha todas aquellas ideas tradicionales, comunes, ordinarias y lógicas. Seguramente estas son las primeras que te vienen a la mente, se dice que primero debes agotar las ideas lógicas para que alrededor de la número 45 comiencen a aparecer las ideas extraordinarias, diferentes y fuera de lo común. Es decir comienzas a pensar fuera de la caja...

Punto no. 4 Aplícalas!

Punto no. 5 Mientras más fomentes tus ideas creativas e innovadoras para aplicar a cualquier situación o ámbito de tu vida, estás irán fluyendo y cada vez más irán apareciendo en tu día a día, así que permíteles fluir.

Ahora si es momento de salir de la caja, de pensar diferente, hacer las cosas de manera distinta y desatorar tu engranaje con la vida, buena suerte!

Atentamente una creativa experta en armar rompecabezas, que cree fuertemente que la vida es un gran rompecabezas desordenado y muchas veces sin sentido, pero que cada pieza tiene un porqué y un para qué!

