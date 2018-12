Vanguardia d'mujer: El Poder de las Mujeres

Llevamos apenas unas cuantas generaciones donde la mujer se ha reconocido a sí misma y se ha internado en la lucha por defender sus derechos, por ser valoradas como personas en las mismas condiciones de oportunidad e igualdad que los hombres, por lograr su desarrollo personal y profesional, por conquistar su libertad e independencia así como también desea enormemente impactar en la comunidad.

Durante miles de años el mundo lleva sufriendo un gran desequilibrio comenzando con las relaciones entre sus habitantes, entre sus hombres y sus mujeres, existen muchos ejemplos para mencionarse de cómo lo masculino ha minimizado y subestimado a lo femenino.

En definitiva no ha sido una labor fácil, podemos recordar innumerables mujeres que en su momento nunca fueron reconocidas por sus descubrimientos o labores, mujeres oprimidas y violentadas por alzar la voz, otras más asesinadas o usadas como objetos por el simple hecho de ser mujeres. Al día de hoy, sabemos que aún sigue dándose muchos casos de violación a los derechos de las mujeres.

Las mujeres como tú, como yo, nos hemos dedicado a empoderarnos como hemos podido y con lo que hemos tenido a nuestro alcance, hemos aprendido y adoptado la manera en como los hombres hacen política, como hacen negocios, como se vuelven competitivos y como son exitosos. Muy probablemente este ha sido nuestro error, al adoptar los patrones masculinos de competitividad, bajo un esquema de: “hazte como yo”, “hazte agresiva, hazte fuerte... Defiéndete, grita para que tu voz sea escuchada, métete en la rueda de la competitividad y el “éxito”, aunque eso lo pagues con un gran estrés interno.

Y vamos todos los días con esta responsabilidad y este enorme reto, cargándolo como una loza. Colocándonos nosotras mismas más grilletes en los tobillos como si no fuera suficiente los que tenemos alrededor. Hacemos de nuestros días como si fuera una exigencia ser la madre perfecta, la mujer perfecta, la esposa o pareja perfecta, la amiga perfecta, convertirte en emprendedora, empresaria, líder, obtener títulos, reconocimientos, simplemente lograr y lograr más, y darte cuenta que nada es suficiente... justo eso es la mentalidad del hombre y la que hemos adoptado como nuestra.

Creo sinceramente que lo que sigue para la mujer es comprender cuál es su verdadera esencia, donde reside su empoderamiento y auténtica liberación. Es momento de reconfigurar el mundo para que nos incluya con nuestros propios parámetros de éxito y aprender a hacer política como mujeres, hacer negocios como mujeres. No podemos regirnos bajos los patrones de éxito del hombre porque para nosotras el éxito es diferente por el simple hecho que percibimos el mundo de diferente manera. Permite compartir los dones y talentos que nos hemos reservado y los cuales son únicos para las mujeres y en cada mujer es diferente.

Las mujeres tienen que tomar su poder, se requiere para equilibrar el mundo... y cuando menciono “tomar el poder” no me refiero al poder sobre los hombres, si no tu verdadero poder, tu esencia y misión para desarrollarlo y potenciarlo, es lo único que te llenará de plenitud y felicidad, y seguramente te dará el equilibrio que tanto anhelamos entre lo que somos y lo que hacemos.

Muchas gracias por leerme, siempre estaré enormemente complacida contigo por tu tiempo, si algo de lo que hago, escribo o publico te inspira me doy por agradecida infinitamente. Hoy en Vanguardia D’mujer recibimos a Coral Mujaes, coach, conferencista y escritora, si quieres ser parte de un Cambio Radical para convertirte en una mujer “Decidida, Exitosa y Feliz” encontrando tu “True Power” entonces búscanos en fb: VANGUARDIA D’MUJER y participa en los eventos que hemos preparado para ti.