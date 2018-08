¿Vamos por el camino correcto para la equidad de género?

Cada día que pasa, me cuestiono más si realmente estamos cerca de llegar a la equidad de género que tanto pedimos, buscamos y que, a veces, no practicamos… qué fácil es meterse a causas feministas o machistas y qué difícil es erradicarlas.

Más allá de lo que podamos pensar de los movimientos defendiendo la equidad de género, que debemos reconocer han logrado grandes causas sociales, somos los mismos seres humanos los que retrocedemos en esta cuestión al llevar las cosas al extremo.

En las últimas columnas les he estado comentado de cómo se tergiversa la información, con la constante idea que querer enfrentar a hombres y mujeres, una guerra en la que siempre uno debe ser mejor que otro.

Aquí es donde perdemos el sentido de la equidad y donde tanto movimiento pierde sentido… Porque en lugar de realmente generar un sentido de unión, seguimos desarrollando el sentido de la comparación negativa.

Por ejemplo, hace unos días el ‘Tuca’ Ferreti dijo una frase que en serio no me logro sacar de la cabeza… algo haciendo referencia al futbol femenil, donde si sus compañeras hacían mucho teatro dentro del terreno de juego le decían: “No seas hombre, párate”.

Desde eso, he visto a tanta gente aplaudir dicha frase, claro que se reconoce que el ‘Tuca’ resaltara que en el futbol femenil las mujeres no hacen tanto teatro como los hombres y que quisiera enaltecerlo con dicha frase, pero sigue sin sonarme correcto (aunque cada uno tiene su opinión).

Esta frase de inmediato me llevó a recordar un comercial, en el que ponían a gente frente a la cámara y les pedían correr como niña y luego como niño, donde la forma de correr como mujer era menos fuerte que la de los hombres.

Dicho comercial buscó cambiarle el significado a la frase, empoderando que una mujer también puede correr como hombre. ¿Entonces por qué celebrar una frase en la se hace menos a los hombres?

El mismo caso que cuando la Selección Femenil ganó el oro en Centroamericanos y las compararon con los combinados masculinos que fracasaron, en lugar de celebrar la medalla de las mujeres, resaltaron el fracaso y las compararon con los hombres.

Incluso Kenti Robles destacó que la prensa pasó desapercibida dicha medalla y que en nuestro país el futbol femenil no tiene el mismo eco que el varonil… comentando que venden más las notas de la vida privada de un futbolista, que el deporte por sí solo.

Creo y espero que la equidad nos alcance pronto, pero que nos alcance bien y parejo. En un mundo donde entendamos que hombres y mujeres valemos lo mismo y se hable de nosotros de la misma manera sin importar a lo que nos dediquemos.

El día que entendamos que no es una guerra de mujeres contra hombres y viceversa, lograremos la equidad de género.

