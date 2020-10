Vamos a limpiar Cancún

El llamado de la alcaldesa Mara Lezama tuvo eco. Cientos de ciudadanos se sumaron desde ya a los trabajos de limpieza de las calles y avenidas del principal destino turístico del país…Cancún!!! Sin utensilios de limpieza, con sus propias manos y cubierta solo con un cubrebocas Mara Lezama dio el ejemplo del inicio de los trabajos que permitirán devolver la pulcritud a la ciudad.

Solo bastó una sesión de Cabildo, el acuerdo unánime de los concejales y el llamado a través de las redes sociales para que los habitantes de la ciudad salieran a respaldar a su presidenta municipal en los trabajos de recoja de basura, la operación de los camiones -volquetes en su mayoría- y, el retiro de ramas y desechos dejados por el huracán Delta.

Solo una petición hubo de por medio…tengan paciencia, vamos a limpiar Cancún” y, de la palabra a los hechos. Durante varias horas la presidenta municipal encabezó las brigadas de empleados municipales, funcionarios, regidores y asesores que se dieron a la tarea de limpiar las zonas más repletas de desechos.

Mara Lezama respondió así a la confianza ciudadana depositada en ella y su gobierno. Dejó en claro que no le temblará la mano para tomar este tipo de decisiones. La edil dejó así de un lado, las versiones que trataban de restarle autoridad a su gobierno y la involucraban en actos de corrupción.

Desde el inicio de las acciones las calles de Cancún comenzaron a presentar ya una nueva imagen ya. Y la labor aun no concluye, Mara Lezama sabe que no puede bajar la guardia y se comprometió además a no hacerlo, no solo en el tema de la basura sino en todo lo que concierne a su gobierno….bien por la edil benitojuarense!!!

En otro punto…Hasta hoy, los opositores al gobierno de Mara Lezama no han logrado reponerse de la sorpresa y, el duro golpe que les representó la decisión de la edil morenista de salir a las calles a recoger la basura. Sin antagonismos, sin falsas poses la presidenta municipal hizo un llamado a todos los ciudadanos a sumarse para limpiar Cancún.

Y el llamado surtió efecto de inmediato. Nunca antes autoridad alguna había hecho algo similar y desde luego, a muchos no les agradó el resultado. Mara Lezama está hoy más que nunca en la cúspide de su gobierno, es la presidenta municipal mejor posicionada del Estado, la aceptación ciudadana coloca sus números muy por encima de cualquier político de la entidad y va por más.

Punto final…Dicen que a la oportunidad la pintan sola…y el adagio le vino como anillo al dedo al legislador Edgar Gazca de Isla Mujeres, quien desde ayer se suma a la propuesta de consulta ciudadana para revocar la concesión a Aguakán…la iniciativa le dará buenos dividendos y sobre todo ganará simpatizantes en su aspiración e gobernar la ínsula.