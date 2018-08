Vacaciones vengan a mí...

Déjenme contarles que muy pronto podré disponer de esos hermosos días en los que los Godínez nos desconectamos del mundo laboral y la vida personal se adueña de nosotros 24/7.

Esta semana hice válido mi derecho de gozar de mis vacaciones… bueno, algo así, en realidad elaboré la solicitud y me siento como aquel gif que seguro han visto “cuando tu jefe aprueba tus vacaciones”.

Sé que vendrán semanas de mucho trabajo para dejar cubierta esa linda semana en la que seré total y completamente de mi familia, sin embargo, no recuerdo la última vez en la que tuve toda una semana para mí.

Planear el periodo vacacional es todo un reto, más si son en familia… porque debes cuadrar las fechas de todos y cada uno de los integrantes. Una vez que logran cuadrar viene el gran reto de que a todos se las aprueben.

Justo el día en el por fin firmaron mis vacaciones, hablé con mi abuelita, su voz al enterarse de que sí iría a las vacaciones de la familia, debería considerarse una de las maravillas del mundo.

Les he contado que soy una persona extremadamente familiar, no importa lo que pase o lo que estemos haciendo, me es muy importante siempre tener tiempo para ellos y qué mejor que ir a verlos (ya que no viven en la misma ciudad que yo).

Otra de las cosas que disfruto, es ver la alegría en la cara de mi papá al saber que verá a mis abuelitos. A falta de un mes, le ha cambiado el semblante y se la pasa hablando de los planes para dicha semana.

Qué mejor que juntar las vacaciones con un periodo en el que podrás disfrutar de la familia, en el que escuchas a tu tía tan emocionada por ir y en el que tus primos ya hicieron planes.

Sé que últimamente he escrito puras columnas deportivas, así que esta probablemente no será lo que esperaban… sin embargo, para mí mi familia es ese gol en el 90’ que define el partido. Sin duda alguna no puedo esperar porque llegue el día y verlos frente a frente.

Disfrutemos a nuestra familia y dediquémosle el tiempo necesario a nuestros seres queridos… ya sea que los tengamos cerca o lejos, valorémoslos aquí y ahora, porque a veces damos por sentada a la familia en lugar de disfrutarla a detalle.

- Twitter e Instagram: @lucruzc