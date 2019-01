VANGUARDIA D’MUJER: La capacidad de las pymes para crecer en México

La evaluación Doing Business estudia la capacidad de pymes para crecer, esta es una publicación insignia del Grupo Banco Mundial. Doing Business es una serie de informes anuales que miden las regulaciones que favorecen o restringen la actividad empresarial entre 190 países, se compone de indicadores cuantitativos sobre las regulaciones empresariales y la protección de los derechos de propiedad privada.

Doing Business analiza las regulaciones que afectan 11 áreas del ciclo de vida de una empresa. Diez de estas áreas se incluyen en la clasificación sobre la facilidad para hacer negocios de este año:

1. Apertura de una empresa,

2. Manejo de permisos de construcción,

3. Obtención de electricidad,

4. Registro de propiedades,

5. Obtención de crédito,

6. Protección de los inversionistas minoritarios,

7. Pago de impuestos,

8. Comercio transfronterizo,

9. Cumplimiento de contratos,

10. Resolución de insolvencia,

11. Regulación del mercado laboral (a incluirse en la siguiente edición)

En el Doing Business 2019 (análisis basado hasta junio 2018), México quedó en el lugar no. 54 de 190 países evaluados, una caída de 5 puestos respecto al 2018, 7 puestos menos respecto al 2017 y de once puestos respecto al 2016. En definitiva no son números alentadores y pendientes en la agenda para atender por parte de las instancias gubernamentales sobre quienes recae en su mayoría las reformas a regulaciones que este análisis evalúa.

Los primeros diez lugares en el Doing Business 2019 fueron Nueva Zelanda, Singapur, Dinamarca, China, Korea, Georgia, Noruega, Estados Unidos, Gran Bretaña y Macedonia. Estas 10 principales economías en cuanto a la facilidad para hacer negocios comparten las siguientes características: eficiencia y calidad regulatoria, incluidas las inspecciones obligatorias durante la construcción, los sistemas automatizadas utilizadas por las empresas de electricidad para restablecer el servicio durante cortes de energía, fuertes salvaguardas disponibles para los acreedores en procedimientos de insolvencia y tribunales comerciales especializados. También destacan las economías con la mejora más notable en Doing Business 2019 son Afganistán, Djibouti, China, Azerbaiyán, India, Togo, Kenia, Costa de Marfil, Turquía y Ruanda.

Uno de los objetivos de este análisis es la elaboración de reformas para la mejora regulatoria que faciliten la generación y el crecimiento de la actividad empresarial en cada país, en este caso en la última edición destaca las economías del África subsahariana con un total de 107 reformas aplicadas a su marco regulatorio que comienza a notarse con mejoras en el rankeo mundial de algunos de los países de esta región.

Haciendo un análisis de cómo realizamos negocios en México, podemos concluir que han habido avances en materia de regulación sin embargo no son suficientes. Hacer negocios en México pareciera una carrera de alto rendimiento sin reglas realmente aplicables con igualdad de oportunidades para todos, donde explotar la creatividad para la gestión de las regulaciones son lo que consumen la mayor parte del tiempo, energía y presupuesto de un negocio que en gran porcentaje terminan por ahogarlas. Si bien es cierto que muchas de estas regulaciones son externas y fuera de nuestra injerencia directa representa un trabajo importante para realizarse en conjunto de todo el sector empresarial por medio de las cámaras empresariales o diversos consejos existentes.

El entorno la gran mayoría de las veces no es favorecedor para la generación y el crecimiento de las empresas sin embargo habrá que hacer un análisis al interior de la misma para evaluar nuestros resultados, nuestros procesos y nuestra planeación, resulta imperante encontrar la manera de eficientar e incrementar la productividad desarrollando las bases sólidas de nuestro modelo de negocio.

Búscanos en redes @VanguardiaVM encontrarás contenido de valor para emprendedoras y sus modelos de negocio. Éxito en esta semana !