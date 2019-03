VANGUARDIA D’MUJER: Día Internacional de la Mujer

A pocos días del 8 de marzo... una fecha que las activistas, feministas y las diferentes comunidades de mujeres esperamos ansiosas para conmemorar como cada año desde 1910 el Día Internacional de la Mujer. Fue en 1910, en la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas reunida en Copenhague, donde se reiteró la demanda de sufragio universal para todas las mujeres, a propuesta de Clara Zetkin y apoyada unánimemente por más de 100 mujeres procedentes de 17 países, cuando se proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, con el firme objetivo de promover la igualdad de todos los derechos para las mujeres.

El “Día Internacional de la Mujer” es una gran oportunidad para reflexionar y reconocer el rol de las mujeres de todos los entornos y ámbitos, para reivindicar y exigir el respeto a sus derechos tanto para niñas como mujeres, para fomentar la igualdad de género como principio fundamental y determinante en el desarrollo social, para cooperar, colaborar y compartir entre mujeres con la finalidad de empoderar a más mujeres en todo el entorno, lo cual incluye por supuesto apoyar el activismo de las mujeres como motor de transformación y agradeciendo a las activistas y sus organizaciones que trabajan sin descanso amparando los derechos de las mujeres y las niñas. Y el punto inicial de la fecha tan alusiva es conmemorar a tantas mujeres que han sido perseguidas, violentadas incluso asesinadas por levantar la voz en pro de la igualdad de género.

Es por ello que esta fecha es una excelente oportunidad para llenarnos de empuje y determinación para pasar de las palabras y los discursos al impulso y la toma de acción que tanto requerimos como sociedad para reducir la brecha de género entre varones y mujeres, para asegurar la igualdad de oportunidades y el pleno respeto de los derechos de las niñas y las mujeres, que esto realmente esté presente en nuestros día a día, sea perceptible y permeado a todos los integrantes de la sociedad.

Si bien es cierto a nivel mundial se ha ejercido un esfuerzo importantísimo en la lucha de la igualdad a través del empoderamiento de las mujeres, aun así tenemos muchos pendientes como sociedad en material de igualdad de género y del respeto a nuestros derechos y vaya que para México ha sido un gran reto el cual significa la transformación y evolución cultural un tanto compleja y que ha presentado una fuerte resistencia para aceptar la existencia del machismo, la misoginia y las desigualdades en derechos y oportunidades para las mujeres en nuestro país, al respecto diré si no se habla si no se señala, si no se acepta no se puede solucionar.

El mundo está mirando a la mujer desde una óptica diferente ha sido bastante retardado pero hoy por hoy se valoran cada vez más su rol, permitiéndole acceder cada vez más a nuevos espacios, a nuevas disciplinas y de esta forma avanzar como género en una igualdad de oportunidades para hombres y para mujeres, no digo que este correcto ni suficiente, simplemente es un comparativo en el tiempo y que cada una de las generaciones de mujeres le ha tocado diferentes momentos de esta historia que en lo general hemos empujado al punto donde nos encontramos hoy día.

Ten un excelente mes de marzo y que este Día Internacional de la Mujer sea un parteaguas para todas nosotras.