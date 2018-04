Una verdadera controversia entre todas las clases sociales, por todo el mundo

Hoy en día la diversidad de género divide muchas opiniones, ya que existe muchos grupos sociales donde afirman que el ser homosexual o bisexual es malo ante los ojos de Dios, e incluso otros diciendo que es bueno, ya que todos somos libres de decidir.

En lo personal lo que yo opino es que cada quien es libre de hacer, decir o decidir lo que quiere con su vida, ciertamente si me preguntaran, ¿estás de acuerdo con esas personas homosexuales?, lo que le respondería es lo siguiente:

Para la raza humana lo vemos bien, pero si nos ponemos a pensar, un hombre que se mete con otro hombre acarrea muchas infecciones o viceversa una mujer con una mujer, yo no culpo a aquellas personas que deciden ser así y eso solo por el simple hecho de que la ciencia ha descubierto que todo está en los cromosomas.

Pero si vamos a la Biblia o en los libros de textos, en ningún momento se menciona que en el principio de nuestra existencia entre hombres se metían, eso fue después de que evolucionamos o después de que Adán y Eva ya habían muerto, es decir en los tiempos de Sodoma y Gomorra.

Sé que van a decir en estos momentos, ¿no que te da igual si son gay o lesbianas?, pues no es que me de igual sino que siento que a esas personas se les puede ayudar, en lo que no estoy de acuerdo es que se les juzgue, porque solo hacemos que se sientan apartados de la sociedad y en el peor de los casos que tomen una decisión extrema, el suicidio.

Por eso pienso que más haya de juzgar o decir si está mal o no, mejor hay que rehabilitarlos; no quiero entrar más a fondo, aunque si tengo que mencionar que muchos se justifican diciendo que como los anima les

también se meten machos con machos y hembras con hembras, ellos también pueden; yo simple y sencillamente les digo que ellos lo hacen porque tienen el deseo de satisfacer un placer, entonces todos aquellos que les gusta ser contrario a su verdadero sexo, tienen esa misma necesidad.

Además, ciento que la educación de igual modo se ha perdido y eso por causa de los padres, que igual pienso que ellos han intervenido para que muchos jóvenes sean de esa forma, tanto así que a muchos lo excluyen o los sacan de sus casas, tal vez por vergüenza de que dirán los vecinos o amigos, pero en realidad lo que hacemos es afectarlos.

Y bueno ya para finalizar, me encantaría decir que cuando veamos a una persona, ya sea homosexual, lesbiana o bisexual, solo hay que animarlos, y si uno de los motivos por el cual se volvieron así fue por causa de una violación o maltrato, decirles que para todo hay una solución, acudir con esa persona que puede limpiar tu alma y tu ser, pero eso sí, siempre teniendo fe.