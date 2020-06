Una más de Laura Beristain

Jorge Domínguez, periodista

PUNTO POR PUNTO

La alcaldesa morenista en Solidaridad, Laura Esther -“Teté”, para sus amigos-, Beristaín Navarrete parece no aprender las lecciones que ponen en entredicho su labor como edil y, la exhiben por la forma como es manipulada por sus hermano -Juan Carlos y Luz María-, quienes detentan verdaderamente el poder en aquella maltrecha demarcación.

Con la venía y asesoría, previo “moche” del 30 por ciento del contrato de adjudicación de los trabajos, Juan Carlos Beristaín Navarrete “palomeó” a la empresa Manufacturas Industriales DP, SA de CV sin experiencia alguna en limpieza y recolección de sargazo en las playas, como la firma que ejecutará esta labor en 19 arenales de Playa del Carmen este 2020.

En 2019, la edil contrató los servicios de Grupo Arco una firma regiomontana que se haría cargo de la limpieza del sargazo que recalara en los arenales públicos de Playa del Carmen, la firma sin experiencia alguna en esta labor, fracasó hasta en dos ocasiones en su intento por realizar dicha labor.

El Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya (CCERM), que preside Lenin Amaro Betancourt criticó el método de asignación de los trabajos, a una empresa de la que no se conoce antecedente alguno y, mucho menos experiencia en recolección de sargazo.

De hecho el proyecto “ganador” -según la experiencia de Juan Carlos Beristain-, es inverosímil y hasta infantil, se trata de embarcaciones (sin explicar calado de las mismas), que retirarán el sargazo a unas bandas, que las depositarán en otra barcaza sin que se sepa donde serán depositadas finalmente.

En otro punto…Los cancunenses parecen no entender que la pandemia del nuevo coronavirus -Covid 19-, no está ni siquiera controlada en ningún punto del país, que no hay medicamentos para poder enfrentar los estragos del virus y, que no existe vacuna alguna para inocular a la población y evitar que sigan dándose los casos de coronavirus y, por consecuencia los decesos.

Desde el lunes, la población bajó la guardia. Salieron en estampida a las calles y avenidas del destino sin ningún tipo de protección y, sin guardar las medidas de sama distancia recomendadas por la autoridad, lo que anticipa que en dos semanas el numero de pacientes con Covid 19 será dos o tres veces mayor el que actualmente se tiene en la zona norte del Estado.

Punto final… Josué Nivardo Mena Villanueva edil del municipio Lázaro Cárdenas y aspirante a la gubernatura por el PT, tiene una papa caliente en las manos. Trabajadores de la industria de la construcción provenientes de Yucatán fueron echados de isla Holbox por la comunidad, ante el temor de ser contagiados de coronavirus. La disputa calentó los ánimos y provocó fricciones que estuvieron a pinto de originar un enfrentamiento.