Una fiesta llamada “Kukur Tihar”

Benito Pérez / Diario La Verdad Benito Pérez es un ciudadano más común que corriente y escribe en La Verdad. @Benit0Perez Previo a la fiesta de Kuhur Tihar que se llevará a cabo el 29 de octubre, vale la pena conocer un poco más sobre esta historia. Todos, o casi todos, nos hemos asombrado hasta el punto del terror con la fiesta china Yulin, en la que los orientales acostumbran sacrificar perros de todos tipos para consumir su carne. En contraparte existe en Nepal una festividad que es la cara opuesta de la moneda y se llama Kukur Tihar, el festejo anual en que los perros son agasajados con alimentos y collares de flores, aún aquellos que son callejeros, la influencia de esta festividad es tan amplia que este año se llevará a cabo en Cancún el 15 de octubre, aunque Ciudad de México lo llevará a cabo hasta el día 29 de octubre. La historia que explica el por qué se remonta a miles de años y una de sus versiones dice que alguna vez un hombre santo nació en la misteriosa Nepal, su existencia estuvo plagada de duras lecciones impuestas por la voluntad de los dioses. Viudo a temprana edad, sus hijos no tardaron en correr la misma suerte y perecieron. Se dice que su único amigo era un perro callejero al que conoció un día y nunca más se separó de él. El can no lo dejaba ni un momento, incluso compartían el mismo alimento que algún alma caritativa les regalaba. Cuentan que el día de su muerte, Dios mismo bajó a la tierra en un vehículo celestial. Al llegar al sitio los sirvientes le abrieron la puerta, pero el primero en subir fue el juguetón compañero de andanzas: el perro. No lo hubiera hecho, porque de un puntapié la mascota salió volando fuera del vehículo, -porque al parecer no se admitían perros-. Al presenciar aquella acción, aquel santo se negó a subir al carro divino. “Mi esposa y mis hijos están muertos. Pero este perro está vivo, me necesita, ¿cómo podría abandonarlo?” y se negó a subir al carruaje. Conmovido, Dios celebró la decisión y permitió que aquel hombre y su perro entraran al cielo. El relato quizas sea pura tradición popular de Nepal, pero el hecho de trascender fronteras indica que hay algo que no se pierde, quizas la esperanza de que aquel ser humano que celebra la vida, dificilmente atentará contra la de sus semejantes.

