Un poco más de deporte: Venados FC en caída libre

Abraham Baeza

El club se desfonda y los futbolistas no meten las manos. Cuando un jugador no suda la camiseta, no defiende su estadio o no demuestra compromiso será siempre reprochado por la afición. Además, las estadísticas no mienten y el plantel camina sobre la ‘calle de la amargura’ en la recta final del torneo.

Venados ha venido desmoronándose jornadas atrás con su poca efectividad sobre el terreno de juego y un pésimo control del partido.

Por más que el técnico Bruno Marioni intenta levantar a su equipo, los futbolistas no responden en el campo y continúan sin encontrar un triunfo.

El ‘Barullo’ pidió una disculpa a la afición y a la vez comentó estar avergonzado de esta situación, pues de estar entre los primeros lugares en busca de llegar a la ‘fiesta grande’ de la Liga de Ascenso MX, en la actualidad están hundidos en la tabla (puesto 13) y sus posibilidades por estar en la liguilla son mínimas.

Cuando parecía que el Clausura 2018 sería diferente, Venados regresó a la costumbre de perder, la poca credibilidad del proyecto y la desilusión que provoca con los fanáticos en ver a un equipo competitivo.

Y es que los yucatecos llegaron a 8 partidos de no conocer que es ganar, acumulando 6 en liga y 2 en copa. Solo quedan tres juegos en el circuito de plata y las aspiraciones por calificar son nulas.

Si el conjunto emeritense no levanta en los últimos juegos también estarían perdiendo su participación en el siguiente torneo de Copa MX y lo peor es que el tema porcentual sería más complicado.