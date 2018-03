Jossy Zamora Jossy es conductora de La Verdad Tv.- Un ladrido de desesperación Estamos en una contingencia climatológica, ha sido sorpresiva la furia de la madre naturaleza en nuestro planeta. Investigando un poco sobre los huracanes, pude ver los videos de la gente huyendo de sus casas, dejando atrás todo por salvar sus vidas. Es de esperarse que lo hagan, yo en su lugar, agarraría mis “tiliches” y me iría corriendo. Sin embrago, lo que hizo un hoyo en mi corazoncito fue descubrir que había personas que rescataba mascotas de los que huyeron. Gente que no solo dejó a su “mejor amigo” atrás, sino que inclusive los encerró en su jaula. Hay muchos casos similares, mascotas siendo abandonadas por sus dueños. Y me pregunto ¿Cómo pueden encerrarlos y dejarlos atrás, sabiendo que es muy probable que haya una inundación? Entiendo el hecho de que la seguridad de tu familia es primero, pero una mascota es una responsabilidad, que nadie te obligó a adquirir. Podría entender el instinto de supervivencia, pero en éste caso, ¡hubo TIEMPO de pensar en tu plan para evacuar! ¿Por qué no habría tiempo para encontrar la manera de rescatar a tu mascota? Como algunas personas que si pensaron en sus animales e inclusive, tuvieron el corazón para pensar en los perritos abandonados. Hoy vengo a tratar de hacer que todos valoremos la vida , tanto de la gente como de los seres vivos con los que compartimos nuestro mundo o nuestra casa. Hay que comprender la importancia de tener una mascota, no es una emoción del momento, es algo que va a estar con nosotros muchos años, y si no te sientes preparado para tenerlos por ese tiempo (aunque te casases, tengas hijos, te cambies de casa, o tengas que evacuar) te invito a que reflexiones si realmente es lo que quieres, ya que no es un objeto que si no te sirve puedes desechar, es una vida a la que te comprometiste a cuidar y amar. Si me estás leyendo, ayúdame para que esto pare, únete al equipo y hagamos eco de este eco-abandono.

