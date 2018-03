Jossy Zamora / Jossy Zamora es conductora de La Verdad. @JossyZamora .- Un hermoso árbol de plástico Me encanta ver películas en mi casa los fines de semana, me relajo y me distraigo un poco del trabajo, pero curiosamente hasta en ese momento me llegan los temas de ecología. Seleccionando pelis, me llamó la atención una caricatura (nada raro en mí, por que con mi alma de niña aun veo ese tipo de pelis) Pensaba que era algo de aventura, pero para mi sorpresa no lo era. Les cuento un poco… Resulta que es la historia de un niño que vive en una ciudad amurallada en la cual toda es artificial, los árboles se inflan, el pasto es pintura y los ríos están tan sucios que los niños cuando salen de nadar, se vuelven fluorescentes. Viven en esa ciudad por que todo a su alrededor está muy contaminado y la naturaleza devastada. Obviamente ninguno de los habitantes había visto en su vida árboles reales, nacieron, crecieron y vivieron con todo falso, e incluso el oxígeno se vendía por botella (como el agua en nuestra realidad). Al verla me entró el ansia por pensar en que podríamos terminar así en un futuro no muy lejano. Me traumé un poco, pero viéndola completa, fue un final feliz, ya que los ciudadanos, al conocer los árboles se dieron cuenta de la importancia de ellos y tuvieron que perderlos para después poderlos valorar. Pensaba en que no quiero que nos pase eso, terminar dentro de muros de plástico con un entorno falso en vez de poder disfrutar lo hermoso que son las plantas. Es un gran ejemplo de lo que estamos provocando Para empezar, ya hay lagos tan contaminados que es imposible que alguien pueda nadar en ellos como la laguna Zumpango, además hay islas que, en vez de estar formadas por tierra, son puros desechos reunidos, como la Gran Mancha del Pacífico. Pero el problema no sólo es resolver lo que hemos causado, si no parar la abominación que es la contaminación. Espero que con estas películas para niños, valoremos lo que evidentemente no se está apreciando y lograr regresar a las caricaturas de antes, con las que crecimos, que no hablan de fin del mundo ni de concientizar, porque no era necesario, no estábamos destruyendo el mundo ni llegando a estos límites. Únete al equipo y hagamos eco de estas eco-películas que nos hacen resaltar el gran problema en el que vivimos y lo que estamos a punto de hacer con nuestro planeta y con nosotros mismos.

