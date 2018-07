Un día hace la diferencia…

Este fin de semana por primera vez tuve un día para relajarme, desconectarme del mundo en el que estoy envuelta día a día y conectarme con aquel que últimamente he dejado a un lado por cumplir con mis responsabilidades.

Sábadito por la mañana, me despierto temprano ya que mi personita especial se debe ir a trabajar, aprovechando el viaje me quedo un rato jugando con nuestros cachorros y rellenar sus trastes de comida y agua.

Después, me acuesto en la cama con la firme intención de dormir pero no pude… la cabeza me daba vueltas con ideas para el trabajo y con otras cosas que quiero hacer. Así que por más que lo intento no me quedo dormida.

La verdad, tenía tantas ganas de dormir, que decidí mejor hacer a un lado el celular. Creí que desconectándome del mundo tecnología tendría un poco de descanso pero ni así logré dormirme.

Así que mejor tomé mi agenda y empecé a escribir todas esas ideas que se me venían a la cabeza. Les di más forma, las fui estructurando e ideando un plan para poder llevarlas a cabo e igual deseché unas otras que de plano no tenían caso.

Una vez que terminé con eso, me di el tiempo de ver una serie. Ni siquiera recuerdo cuándo fue la última vez que me di el tiempo de desayunar tarde en la cama mientras veía una de mis series favoritas.

Para ser honesta, tampoco recuerdo cuándo fue la última vez que me tomé un día para mí, para mis ideas, para dejar que toda esa creatividad saliera, acomodar todos mis planes y simplemente relajarme.

Luego de ver unos cuatro o cinco capítulos de mi serie, salí de nueva cuenta a jugar con los cachorros… aprovechando que ya estaban agotados y que yo también lo estaba, entre de nuevo a la casa.

Y para cerrar el día con broche de oro, tuvimos una cena familiar. No saben lo feliz que me hace estar rodeada de mi familia, es de esos momentos que quieres congelar para que sean eternos. Son esos pequeños grandes momentos los que nos hacen tan felices y a veces damos por sentado.

A veces es tan necesario darse un respiro, tomarse un día en el que sólo te concentres en ti sin importar que tan elaborado o tranquilo es tu día. Conectarse con el interior y por qué no, desconcertarse con el exterior.

Con el día a día es muy fácil que prioricemos situaciones, que tal vez no haríamos si nos damos el tiempo de analizar lo que hacemos. A veces sólo un día, nos puede ayudar a encontrar el balance que tanto queremos y al final, se convertirá en un día muy productivo.

Cuando te sientas atrapado en la rutina, toma un momento para ti para que veas cómo se soluciona todo y si no lo hace, mínimo te ayudará a aclarar todas esas ideas que traes en mente, te ayudará a ampliar el panorama y reencontrar todo eso que en el día a día no vemos.