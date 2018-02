¿Un deportista puede dejar de ser humano?

Bien bajado ese balón por AlinaHuidobro

Campeón de goleo, balón de oro, once ideal, mejor delantero...ahora bien ¿de qué sirve tanto título si no tienes calidad humana como deportista?

Así es, ¡calidad humana como deportista! Quizá pueda ser un término un poco extraño o incluso mal empleado. Y es que si eres deportista evidentemente eres humano, entonces parecería esto ser un pleonasmo. Pero no, no lo es.

Hablar de calidad humana representa apego a valores, educación e incluso amor (propio y al prójimo). Llevo varios años admirando a la gran mayoría de los deportistas, son personas que luchan por sus objetivos, que tienen sueños, que viven, que tienen disciplina, constancia y creen en sí mismos.

Me parece que no cualquiera es capaz de lograr destacar en el deporte. Debes también cuidar tu alimentación y tú cuerpo en general para evitar lesiones o algún desgaste. Pero no todo es físico.

Hablando específicamente de los futbolistas quienes pueden llegar a ganar cantidades enormes de dinero, se ha escuchado que realizan buenas causas a través de donaciones o hay quienes incluso tienen fundaciones altruistas.

Mario Balotelli es uno de esos jugadores que ayudan sin tener fundaciones y es que el italiano se ha caracterizado por ayudar cada vez que puede y lo hace a mendigos en la calle y pagó habitaciones en un Hotel Hilton para gente que no tenía dónde pasar la Navidad y como a la gente nada “le embona ni le cuaja” este acto fue criticado porque las malas y envidiosas lenguas decían que ¿por qué no mejor les pagó una casa donde vivir siempre y no sólo en fiestas decembrinas?

Pero, mis estimados nadie necesita recordarles que cada quien ayuda como puede y sobre todo ¡COMO QUIERE!

Para Balotelli, uno no sólo puede ayudar con dinero, también existen otras cosas maneras de ayudar y una clara muestra de ello fue cuando asistió al colegio de un niño el cual sufría bullying para acompañarle junto con su madre para hablar con el director y los otros niños dejaran de molestarlo. He ahí la calidad humana como deportista.