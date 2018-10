Un bla bla bla sin sentido alguno

Meditar y pensar: “ah qué vida”, es una molestia. Una plaga que guarda un matíz diluído de gris en esta cotidianidad.

Un sencillo vislumbrar de todas aquellas involucradas sensaciones que hacen llamar a esto vida, el pan de cada transitado día; otro día; otra moneda. Sea la forma en la que tú la designes, alcanza el nivel de importancia personal a tal grado de inquietar el alma, sobreponiéndose ante tu falta de ineptitud del entender de la existencia.

Y pensar que todo lo escrito anteriormente ha sido parte de una trampa, querer involucrar al lector de un modo diferente, haciéndole leer una única columna que en realidad no tiene un fin concreto. Es una cláusula incompleta entre líneas, incapaz de ser leída a simple vista.

Este corto camino de lectura al que has llegado marca un punto, es en retrospectiva una total pérdida de tiempo, pero no. Puede que tenga un obtuso fin, un propósito que aún no está del todo escrito en su totalidad.

Jugar a este juego no te asegura que encontrarás la respuesta al enigma, usurparás todo el texto tratando de encontrar pistas casi invisibles. Si gustas de retos en los cuales te sea involucrado, podrás percibir una ausente palabra escondida que empieza con una letra y termina con otra.

Rogar por la respuesta no es una opción, a veces en la vida la solución no fragua sola, siempre se tiene que golpear el metal hasta encontrar la ubicación exacta de la fundición entre las sustancias. Hay que observar.

Tampoco hay que encontrar una aguja en un pajar, éste es sólo la gula por buscar lo que sea, como si de comida se tratara. Si nunca antes habías observado tanto por un reto, es tiempo de que lo hagas. Podría mentir y lamentar al final que en realidad nunca hubo nada que buscar, pero yo con el cometido de escribir semanalmente una columna no puedo, o más bien si puedo darme el lujo de jugar con semejante patraña.

Negar que has llegado hasta este punto de la lectura solo corromperá tu misma lealtad. Pues creo que aún sin querer, insististe mucho en seguir leyendo para así guardar la experiencia de un juego sin sentido.

Ondearás la bandera de la victoria cuando, y solo cuando te hayas resignado a buscar pistas casuales en un texto que no lo es en absoluto.

Ondearás la bandera de la victoria...Mentira, quería probar si estabas al tanto de lo escrito, pues es una posibilidad que hasta aquí roce tu paciencia con tu inteligencia.

No obstante, escribir en esta columna, ha influido en mi forma de pensar, en cómo pude sin despecho poder interactuar contigo así.

Sin remordimiento, ni corazón roto, te incluí en mi experimento social cual ratón de Namibia buscando queso en un laberinto.

Finalmente doy por acabada esta revuelta intrusa de tu mente y tu tiempo, agradeciendo nuevamente tu participación. Nos vemos, bye.