Cancún.- José Montes Nicolás es uno de los exponentes de la nueva figuración mexicana con una trayectoria ascendente. Actualmente radica en Barcelona, España.

Estudió en Bellas Artes durante cinco años donde pudo practicar con esculturas monumentales.

Hoy se ha convertido en uno de los pintores más destacados de Latinoamérica con exposiciones en Francia, España y Perú.

¿Qué te ha enseñado el arte de Oaxaca?

Me ha servido de todo y la vez de nada, yo creo que Oaxaca está casado con un mercado, con un estilo, y todos hacen los mismo, entonces va una persona a querer comprar una obra de 15 mil pesos y dice “no me alcanza”, entonces lo ofrecen una muy idéntica, hecha por alguien más joven a 5 mil pesos y se la lleva. Entonces siento que se guían mucho por el mercado. Yo tengo una frase de Picasso que me gusta aplicarla en estos casos “El pintor pinta lo que vende, un artista vende lo que pinta”.

¿Cómo llegas a Barcelona?

Me voy por un curso de fotograbado que en ese entonces no se daba en México. Además dices, es Europa cómo no me voy a ir a la cuna del arte, el renacimiento y la ilustración, de alguna manera siempre decimos está ahí, pero a la vez también está aquí, nosotros tenemos una ilustración pero no la hemos desarrollado lo suficiente.

Yo me emocioné muchísimo cuando llegué ahí por los grandes maestros, pero luego iba a las galerías y decía: “¿Qué mierda es esto?”, me acuerdo muchísimo de una galería en Alemania que llegué y habían cuatro tacitas rotas con la punta dorada y yo me preguntaba dónde quedó el arte, la creatividad, las escuelas.



¿Sufriste discriminación en algún momento en Europa por ser mexicano?

Para nada, tienen un concepto súper bueno de los mexicanos, de todos los lugares a los que he ido, yo creo que he tenido más discriminación en mi país. Lo que se me hacía muy curioso era que cuando llegaban a las exposiciones y veían a una mujer con la blusa de tehuana decían “Frida Kahlo”.

La invitación

Presenta “Musas” en el museo de la Isla de Cozumel hasta el 22 de enero.

Pinturas donde ha preferido deleitarse en la representación de los cuerpos desnudos en cubierta lívida.