Columna: Turisteando. El dilema de México salud o economía

El mundo está viviendo grandes cambios por una tremenda crisis económica que ya se veía venir desde el año pasado, a todo esto, le agregamos el Covid-19 fue la cereza del pastel, la tormenta perfecta.

Rosa Isela García Pantoja

Se estima que hasta 2017 habitaban el planeta 7,5 mil millones de personas, según cifras de estadísticas de población mundial.

De acuerdo la OMS (Organización Mundial de la Salud), la declaración de una pandemia, se refiere a una nueva enfermedad mundial.

En una reciente declaración de prensa hecha por Tedros Adhanom Ghebreyesus director de la OMS, señalo que si la palabra se usa de manera incorrecta puede causar miedo irrazonable o una aceptación injustificada.

Sí nos basamos en las estadísticas anteriores, ¿creen que el Covid-19 ya mató cuando menos al 1 por ciento de la población mundial?

Es prioridad la salud, es justificado las medidas que se toman para que no siga creciendo el contagio de la población, tomando en cuenta lo que está pasando en países de Europa y USA.

La diferencia es que estos países son de primer mundo cuentan con hospitales adecuados, suministros médicos para atender a sus pacientes, aun así, se han desbordado su infraestructura de servicios de salud.

No me quiero ni imaginar lo que pasaría en nuestro país con un sistema público lleno de carencias y faltos de suministros médicos, he aquí la importancia de las medidas tomadas por el sector gobierno.

El dilema es que el impacto de una recesión económica a nivel global, por las medidas tomadas por los gobiernos con tal de proteger a su población.

No es lo mismo países de primer mundo como lo enfrentan, enviando a sus trabajadores a casa, con sueldos completos, con planes de contingencia ya concretos para el término de la cuarentena para activar su economía.

A los países emergentes de América Latina, incluyendo México, que necesitarán un financiamiento económico para su desarrollo, que les ha impactado en su crecimiento pegando directo a su PIB en un aproximado de 80 naciones.

De acuerdo a una declaración de la Directora del FMI, (Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, estima que las economías emergentes, requieren unos 2,5 mil millones de dólares para su recuperación.

Nuestro país está en un dilema o envía a su población trabajadora a casa para seguir laborando mayormente administrativos muy pocos con trabajos seguros y bien renumerados.

La gran mayoría el 80% de su población vive al día, muchos ya sin trabajo, pocos con efectivo no saben si les alcanzará para terminar la próxima quincena.

O agudizan su crisis económica al parar a su industria, comercio y turismo que son los soportes principales de la economía mexicana incluyendo a las micros y medianas empresas que dan trabajo a casi el 80% de la población.

A estas Pymes les impactará de una manera significativa, lo que sí les puedo asegurar es que al término del Covid-19 nuestra economía ya presentaba mucha volatilidad, estará más explosiva que nunca, será una recuperación lenta y dolorosa.

Hoy más que nunca no hay que buscar culpables, sino unirse para mejores resultados, Industria, Comercio y Turismo todos un solo frente, requerimos de un líder que una, haga alianzas a favor de todos, gestione, trabaje en equipo, porque lo demás damas y caballeros es pura payasada.

Al término de la contingencia lo peor está por venir, la crisis económica nos impactará a todos.