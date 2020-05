Turismo: Se necesitan líderes segunda parte

Hoy el mundo está buscando mujeres y hombres firmes y valientes que no teman darle al error el nombre que le corresponde, que defiendan las causas sobre el interés.

Hoy se necesitan mujeres y hombres que devenguen el cargo para el que han sido llamados o que haciendo un ejercicio de humildad, renuncien y dejen el lugar para quien esté más capacitado y quiera tomar al “toro por los cuernos”.

Los líderes de las asociaciones y cámaras empresariales deben tomar el lugar que les corresponde. Abandonar la tibieza y ser dignos representantes de sus agremiados que exigimos posturas contundentes y claridad en las mismas.

Pertenezco al sector turístico hace unos 27 años.

Nuestra actividad es vulnerable ciertamente a diferentes circunstancias sociales, de seguridad, de plagas naturales, de conflictos bélicos, de recesiones económicas… Y por supuesto, no representamos artículos de necesidad básica, así que casi siempre se podrá postergar un viaje, un congreso o una convención.

He aprendido a amar este quehacer, no sólo porque ha sido sustento para mi familia y para mí, sino porque valoro sus alcances.

El intercambio de personas a los lugares nos enriquece de muchas maneras; aprendimos aún antes de existir el internet que había personas con diferentes acentos, color de piel, costumbres, formas de vestir y hasta aprendimos a decir algunas palabras en otros idiomas y nos dieron ganas de conocer esos lugares de donde provenía la gente.

El turismo contribuye pues, a la culturización de las personas.

He aprendido que nuestra actividad económica es noble y democrática. No sólo beneficia a los grandes jugadores, sino mucho y de manera especial a los pequeños comercios, a los emprendedores autónomos y a las comunidades donde se practica.

Apoya a pescadores, agricultores, cocineras, artesanos, taxistas, meseros y un larguísimo etcétera.

Hoy también en el sector turístico nos preocupamos por el medio ambiente, por la conservación de nuestros monumentos históricos y naturales, por el cuidado de los animales.

Nos pronunciamos por el consumo local y por el derecho a todas las personas a los viajes y a la recreación, por la inclusión de las personas con discapacidad o movilidad reducida y, somos ni más ni menos la tercera fuente de riqueza para México.

He visto desde que comenzó el gobierno en el presente sexenio una especie de desvalorización por nuestra actividad, no por desaparecer al CPTM, sino por tomar los casi 6 mil millones de pesos que el sector produce con la llegada de cada visitante extranjero quien es el que paga ese dinero-, sino por usurparlo y llevarlo por decreto a un proyecto que no es fin del recaudo.

Ojo, que no se juzga aquí si es bueno o malo el proyecto, solo sostengo el “agandalle” de un recurso que se recauda con un fin y es llevado a otro. No es justo, no es correcto, no es moral. De esto hay muchos más ejemplos, que por ser de dominio público no mencionaré.

No vendrá un cambio de timón generado de mutuo propio, desde el poder ejecutivo que por cierto reitero, es el único que existe en los hechos, o desde el partido en el gobierno.

Ya hemos esperado suficiente para tener algún viso de ello.

Y está bien que los mexicanos seamos muy dados a confiar que algo ocurrirá como por magia o por milagro, pero esta vez, estaría bueno un poco de realidad.

Necesitamos voluntades, decisiones claras de nuestros líderes empresariales en lo general y del sector turístico en lo particular. Necesitamos que abandonen sus posturas de plegarse a las decisiones gubernamentales cuando claramente contravienen y golpean los intereses y los cimientos mismos de nuestras MIPYMES.

No queremos perder nuestras empresas de las que dependen 5, 10, 20, 50 empleos y en consecuencia, familias. Puede ser que seamos apenas un clavo de manera individual, pero si nos abandonan, podemos ser la causa de pérdidas mucho mayores.

Quizá y no exagero las posibilidades económicas de todo un reino, de todo un país.

Deseamos ver aparecer en estos tiempos a líderes que podamos recordar por su accionar valiente y decidido a favor los intereses de todos, porque al defender la pequeña empresa, defienden a México.

¡Hay manera! ¡Se puede! y desde ya todos los que tenemos a cargo una pequeña empresa debemos comenzar a ver las ideas bien sustentadas, para que ustedes nos lideren y nos lleven a mejor puerto.

Tal y como afortunadamente comienzan a haber algunos puntuales ejemplos.

¡Vayamos por más!