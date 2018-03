Trump y su política de divide y vencerás

Benito Pérez/Diario La Verdad Opinión.- Este año que casi concluye falleció Juan Goytisolo Gay, ilustre escritor e intelectual español, a él le debemos la frase “lo árabe nunca se ha visto como algo enriquecedor, sino como algo peligroso y amenazante”. El tema viene a cuenta en un mundo lleno de injusticias que se cometen todos los días contra las personas por el simple hecho de ser, pensar, creer o actuar diferente, y en esta ocasión quiero dedicar esta columna a uno de los pueblos más oprimidos: los palestinos. Siempre recordaré a doña Flor, una señora agradable, regordeta, jarocha, parte importante de mi vida de estudiante porque era la señora que aseaba la pensión donde convivían unos 20 universitarios provenientes de todas partes de la república en Boca del Río. La recuerdo especialmente por sus constantes intentos para convertirme al cristianismo. Admirable mujer, intelectualmente preparada, pero con una gran debilidad por los temas bíblicos y la recuerdo por una frase que me dijo alguna vez: “Israel hederá la tierra y todos sus confines”. Y mi primer pensamiento, hasta el día de hoy, sigue siendo, “pues prepare su casa para entregarla a los israelíes porque de mi parte no van a recibir ni un cinco”, con esa premisa, la de que son herederos del planeta, invadieron un estado como Palestina con la complicidad de otras naciones. Esta semana que concluye, el presidente de Estados Unidos, declaró a Jerusalén como la capital de Israel e ignoró de un tajo, el derecho que los pueblos diferentes por sus creencias, por su fe, por su idioma, tienen también sobre la Ciudad Santa. La crisis apenas empieza y no se pondrá mejor, el día que Estados Unidos traslade su embajada a Jerusalén dará un golpe mortal a la frágil paz en la región, desatará un conflicto del que curiosamente los gringos serán los únicos beneficiados, porque “a río revuelto, ganancia de pescadores”. Finalmente se entienden todos los esfuerzos de Washington por estigmatizar al pueblo árabe heredero de las tierras palestinas, ricas en petroleo, al final EU-Israel probablemente ganen: poder y capital, pero a cambio Palestina tendrá el corazón del mundo y ahí siempre anidará la esperanza para ella.

Te puede interesar