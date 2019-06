Transformación empresarial: “No” a tiempo, es mejor

Decir “No” a tiempo, es parte de nuestra tranquilidad cuando no deseamos comprometernos, pero en este caso nos vamos a referir a la otra manera de ver las cosas evitando el “No”.

En la vida diaria e incluso en los negocios, nos topamos con personas que tienen muy arraigada la palabra “No” ya que es parte de su lenguaje.

Sin embargo, ¿qué sucede cuando utilizamos esta palabra con frecuencia? Ejemplos sobran: ¿Está bonito no? ¿No me contratas? ¿No me lo compras?... Y obviamente el 90% de las respuestas serán NO, y esto es porque tú mismo estas induciendo que la persona te conteste de forma negativa. Además de que trabajas mentalmente el doble, corres el riesgo de que la respuesta que esperas sea nada favorable.

La palabra “No” según la Programación Neuro-Linguística. Se trata de un modelo basado en habilidades y técnicas de comunicación que, a través del uso “consciente” del lenguaje, nos permite alcanzar entre otras muchas cosas, el éxito personal.

Desglosando un poco las palabras, “Neuro” se refiere a las percepciones sensoriales (los sentidos) y por ende las emociones (el comportamiento) y lo lingüístico, al uso del lenguaje como tal sea verbal o no verbal.

La programación neurolingüística debe su nombre a la relación de 3 aspectos del ser humano que se unen en esta metodología:

Programación: Nuestro cerebro se compara con una maquinaria. Las experiencias la organizamos por medio de programas mentales, por tanto,

• nuestro comportamiento estará guiado por esos programas mentales para conseguir nuestros objetivos.

• Neuro: Todo aprendizaje necesita de una red neuronal para poderse llevar a cabo, para poder ser almacenado en la memoria a corto o a largo plazo. Mediante el sistema nervioso el ser humano construye sus percepciones sobre las experiencias que vive y sobre todo lo que le rodea.

• Lingüística: este es el último concepto en el que se basa la PNL. El lenguaje es necesario para la comunicación con los demás tanto para nuestras experiencias como para los aprendizajes.

Te recomiendo cambiar tus frases negativas a positivas. Si buscas cerrar una venta evita decir: ¿No está caro verdad?, mejor di: ¿Es barato verdad?

Si vas a poner un anuncio publicitario, evita decir: “Galletas que no engordan”, mejor di: “Galletas que adelgazan”.

Hágase un favor a diario, hable en positivo, ya que vibrará en frecuencias más sanas, y atraerá mejores cosas; hará una reprogramación automática a su comunicación y de paso a su inteligencia espiritual.