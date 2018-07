Transformación empresarial: ¿Miedo al cambio?

La realidad, es que el miedo al cambio no es más que una incertidumbre de lo que vaya a pasar ante alguna situación, así como el temor a no poder superarlo. Ojalá y todos podamos saber con certeza qué es lo que va a suceder en un futuro, pero no tenemos una bola de cristal; lo único que podemos hacer, es cambiar nuestra forma de pensar y de actuar.

En vez de clavarte en un pensamiento de por qué pasó o no alguna situación, concéntrate en pensar que siempre, pase lo que pase será lo mejor, aunque en ese momento no lo entendamos. La clave está en la manera en la que vemos las cosas.

Cambiar nuestra percepción es poco fácil, mas no imposible. Tal vez no sucedió lo que esperabas, pero te aseguro que más adelante comprenderás que fue lo mejor para que te decidieras a hacer otra cosa que jamás habías pensado y que ahora incluso te hace más feliz.

En lugar de estresarte y obsesionarte con que las cosas debieron ser o no diferentes, ¿Por qué no te planteas que al fin y al cabo siempre terminamos adaptándonos a los cambios que se nos presentan en la vida? Te aseguro que vivirás más tranquilo si piensas que por cada cosa que te sucede, siempre podrás sacarle el lado positivo. En la mayoría de los casos tú no eres el culpable de las cosas que pasan en tu exterior, pero si lo eres de cómo las tomes.

El pasado ya pasó, el futuro no ha llegado. Lo único que tenemos es nuestro presente; así que céntrate en él, y en las oportunidades que puedes obtener con lo que tienes hoy. Sabemos que es poco fácil, pero ¿Sabes cuántas cosas de las cuales te has preocupado realmente nunca suceden? Ten confianza en ti, repítete cada vez que puedas que eres capaz de responder bien ante cualquier circunstancia y verás que poco a poco el miedo va a ir desapareciendo. ¿Seguramente en algún momento de la vida has tenido alguna situación sumamente difícil donde pensabas que nunca saldrás de ella verdad? ¿Y qué pasó?.

Recuerda que hasta en las épocas más difíciles somos capaces de sacar lo mejor de nosotros mismos. No esperes a que pase algo o a que alguna persona venga a cambiar tu vida, porque tu presente se te irá esperando. Los errores y el fracaso son parte de la vida y siempre nos servirán como una gran experiencia.

Te comparto esta frase que es una de mis favoritas: “Toda historia tiene un final feliz… Si no eres feliz, entonces no es el final.”

Te invito a seguirme en la página Alejandra Gutiérrez- Consultoría AGB y déjame tus comentarios.