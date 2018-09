Transformación empresarial: Los influencers, publicidad oculta

¿Crees que el “influencer marketing” o “marketing de influencia” es tan sólo una frase de moda? Pues no es así. El marketing de influencia puede generar grandes negocios y muchas ganancias a tu empresa. Los influencers se han convertido en los embajadores de marcas en las redes sociales logrando con esto, numerosas estrategias publicitarias y de posicionamiento para tener ventaja ante sus competidores.

Actualmente, realizar marketing con influencers es una estrategia clave para las empresas. Pero ojo, todo puede ser contraproducente si no se maneja de una manera correcta y con la persona correcta.

Una investigación de Sony muestra que la gente está cinco veces más inclinada a comprar algo tras la recomendación de alguien en su círculo social, que si simplemente está expuesta a las formas tradicionales de marketing.

¿Pero qué crees? ¡Tú marca puede aprovechar esta tendencia! En el caso de Sony, la empresa ha logrado centrarse en el 15% de sus clientes con influencia social significativa y ha aumentado las ventas en un 300% al centrar su marketing en ese grupo.

Al aliar a un influencer con tu marca, debes de tener en cuenta que éste deje muy claro cuál es la relación que lo une a tu negocio.

La investigación británica sobre las promociones pagadas ( Competition and Markets Authority británica), acaba de iniciar una investigación sobre los usos y prácticas de los influencers de las redes sociales de Instagram y YouTube, ya que se sospecha que estos influencers no están identificando las promociones de pago de manera clara en sus publicaciones. Debido a esto, se ha puesto el punto de mira de las publicaciones que se cree que han sido pagadas sin que los usuarios estén al corriente. Así pues, se está pidiendo a muchos influencers que den información concreta sobre sus publicaciones y sobre su relación con las marcas. Si no colaboran, podrían ser llevados a los tribunales por desobedecer la legislación británica. Pero, aunque se trata de un movimiento británico, lo cierto es que podría ser el comienzo de algo mucho más complejo. ¿Tú qué opinas?

