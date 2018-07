Transformación empresarial: El lenguaje no verbal

El lenguaje corporal es una forma de comunicación basado en gestos, posturas y movimientos de cuerpo y rostro para transmitir información. Este proceso se realiza prácticamente de manera inconsciente.

El lenguaje corporal es más importante de lo que creemos. Estudios indican que cerca del 90% de la comunicación que realizamos no es verbal.

La comunicación que realizamos con nuestro cuerpo, nos pueden delatar o pueden delatar a la persona con la que estamos entablando una comunicación.

Cuando conoces a una persona, de manera inmediata puedes sentir confianza o, todo lo contrario; lo que pasa es simple: No tiene coherencia lo que comunica con su lenguaje corporal.

En el mundo delos negocios, las relaciones públicas son indispensables, por lo que debemos de estar preparados para hablar con una o más personas y para esto, debemos de tener un buen control sobre nuestro lenguaje no verbal.

A continuación, te presento algunos movimientos de lenguaje no verbal y sus significados. Por ejemplo, cuando hablamos con una persona generalmente la vemos a la cara, miramos sus ojos, su sonrisa…Cosas que tienen mucho significado para los que sabemos interpretarlo. Con la práctica empezarás a darte cuenta poco a poco de movimientos casi indescriptibles. En el caso de las pupilas, su disminución significa desagrado y el aumento significa agrado.

El que te miren de manera prolongada, significa que te está mintiendo. Cuando miras a los lados, tiene un significado de aburrimiento, y tocarse la nariz te delata cuando estás ya en una posición molesta o mintiendo. Al mentir se inflama la nariz por dentro y esto produce rasquera.

Otras de las acciones que pueden delatar tu lenguaje no verbal es taparse la boca; esto refleja inseguridad. Las sonrisas falsas son muy evidentes ya que cuando no son verdaderas no salen arrugas en las zonas cercanas a los ojos.

Apoyar la barbilla sobre las manos con la palma está abierta significa falta de interés y con la palma cerrada demuestra que la persona está evaluando lo que escucha.

Al querer demostrar seguridad levantando la cabeza y la barbilla hacia adelante, lo que demostraras es agresividad y poder.

Tocarse la oreja significa que ya te cansaste de escuchar o que dudas de lo que estas escuchando. Cuando te rascas el cuello, demuestras que no estás seguro de lo que estás diciendo. Es importante para el lenguaje no verbal asentir la cabeza cuando quieres comunicar interés. Pero si lo haces de manera muy rápida, lo que demostrarás es que ya no quieres seguir escuchando.

Ahora, vamos a la parte de los brazos que son grandes aliados a la hora de comunicar. La posición de los brazos y manos pueden generar confianza o desconfianza. Por ejemplo: los brazos cruzados indican rechazo o desacuerdo. Si los brazos cruzados tienen los pulgares hacia arriba, la persona demuestra que es orgullosa. Si deseas demostrar seguridad, lleva tus brazos hacia atrás.

Nunca apuntes con el dedo. Habla con las manos abiertas, es una muestra de que no ocultas nada y significa honestidad y lealtad y porta credibilidad en la comunicación. Cuando entrelazas los dedos de las manos, demuestras ansiedad y represión. Al unir las puntas de los dedos, tiene un significado muy positivo, ya que demuestra confianza y seguridad.

