Transformación empresarial: ¿Cómo debe actuar tu empresa en tiempos de crisis?

Cuando hablo de tiempos de crisis en una empresa, no me refiero al momento en el que tu negocio ha tenido que bajar sus precios o hacer remates de productos debido a la falta de ventas, y estas buscando la manera de recuperar alguna parte de lo invertido. Me refiero a aquellas empresas cuya imagen institucional y reputación llevan años consolidadas y de repente… ¡Zaz! Sucede algo donde el prestigio de la marca corre peligro.

Como lo he mencionado en anteriores artículos, la importancia de contar con un buen equipo de Relaciones Públicas dentro de una empresa es de vital importancia, ya que de él depende si permanecerá con ese prestigio que mantenido muchos años o simplemente en un sólo día, se irá todo a la borda.

Hay situaciones que debemos evitar para que esto no suceda y debamos de actuar en tiempo y forma. Uno de ellos es la negación. Muchas empresas se cierran en su mundo y creen que el no hacer caso en tiempos de crisis no les va a afectar. La mejor forma de actuar, es enfrentar la situación y sobre todo estar preparados para saber anticiparse y establecer estrategias para ese momento de crisis.

No cuidar la comunicación es un grave error, la comunicación es muy importante en las empresas y es por ello que no se debe de descuidar y mucho menos en tiempos de crisis. El mantener comunicada a la gente que labora en nuestra empresa, así como a nuestros consumidores, puede evitar que haya malos entendidos o que haya una desinformación sobre el asunto. Comunicar el problema existente es lo mejor que se puede hacer, aunque no lo parezca.

Hay empresas que creen que pueden pasar desapercibidas en situación de crisis y no hacen nada al respecto. Esto es probable que en algunas ocasiones suceda, pero en otras no, y cuando pasa la crisis, la competencia ya habrá ganado una gran parte importante del mercado.

Por esto, cuando una empresa entra en crisis por algún problema evidente que resta credibilidad a la misma, es mejor pedir perdón a tiempo. Aunque piense que esto no tiene mayor significancia, si lo es. Aquí la cave es saber reconocer los errores, lo haya cometido de manera directa o de manera indirecta a través de terceros pero que forman parte de la marca.

Un ejemplo muy sonado, fue lo que le sucedió a la marca Wolksvagen, que pasó por una de las peores crisis de su historia. Un gran escándalo afectó a este principal fabricante de autos. La empresa reconoció que 11 millones de autos en todo el mundo estaban equipados con un programa que utilizó para engañar a reguladores y usuarios sobre las emisiones contaminantes de sus vehículos diésel.

La empresa gastó millones de dólares para cubrir los costos del escándalo, así como otras estrategias para ganar de nuevo a sus consumidores.

Hoy en día la empresa Bimbo está pasando por una situación similar al verse descubierto uno de sus empleados robando y reaccionó con un comunicado donde reprobaba estas acciones y resaltaba los valores que ha mantenido la empresa desde sus inicios.

