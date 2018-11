Transformación Empresarial: Psicología visual en marketing

La psicología visual es utilizada en el arte publicitario con el fin de generar determinadas emociones en los consumidores. Cada vez más empresas se dedican a investigar sobre la influencia de determinados colores a la hora de establecer su imagen institucional o el mensaje de una campaña en específico; incluso contratan a gente experta en el área para elegir su logotipo, claro todo esto dependiendo del tipo de emoción que se quiere generar en los clientes.

Desafortunadamente sólo las empresas grandes utilizan e invierten en éste método de marketing. En las Pymes todavía falta la cultura de que un buen logotipo puede generar muchas ventas, sin embargo, como tienen el “pretexto” de que están comenzando, en lo último en lo que invierten es en su imagen institucional. Aquí aplica perfecto la frase que dice “Una imagen dice más que mil palabras”.

En mi particular forma de ver las cosas, me fijo mucho en el logotipo de la empresa ya que, con sólo verlo, dice mucho de ella (aunque la percepción no sea la correcta).

Los colores influyen en las personas y se sabe que de eso depende en que el consumidor adquiera o no tu producto. A continuación te presento el significado de los colores en la publicidad:

AZUL.- Este color sirve para productos y servicios relacionados con la limpieza; así como con el aire, el cielo, el agua y el mar.

ROJO.- El rojo está asociado con el amor y la pasión. Es un color sumamente estimulante. Se ha comprobado que el rojo mejora el metabolismo de las personas. Los comerciantes lo utilizan para promover sus rebajas y descuentos en sus productos o servicios.

AMARILLO.- Este color te inspira optimismo, felicidad y alegría. Este color provoca pensamientos creativos. Es muy eficaz para atraer la atención.

VERDE.- Está asociado con la salud, la frescura, tranquilidad. Se utiliza para productos relacionados con la salud, temas de medio ambiente y ecología

BLANCO.- Implica pureza e inocencia; un nuevo comienzo. Ayuda mucho en momentos de estrés. Se utiliza en temas relacionados con la salud y la medicina.

NEGRO.- Esta asociado con la elegancia, el poder y el misterio. Puede provocar emocione fuertes. Se puede utilizar para promover joyas y artículos sofisticados.

Te invito a seguirme en Alejandra Gutiérrez- Consultoría AGB y déjame tus comentarios.