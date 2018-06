Todos contra Trump

El pasado 19 de mayo, Washington y Beijing, acordaron renunciar ambos a la política de sanciones arancela­rias bajo el compromiso chino de incre­mentar sus importaciones de productos e hidrocarburos estadounidenses.

Empero, el presidente Donald Trump no duró ni diez días convencido y al final, otra vez de forma unilateral, decidió sostener los reajustes arancelarios anun­ciados en abril pasado: sancionar a China con impuestos ad valorem (hasta por 150 mil millones de dólares) en una amplia serie de productos y servicios, como represalia al anuncio de gravar 128 artículos estadouni­denses agropecuarios con aranceles de entre el 15% al 25% por un valor de 3 mil millones de dólares; y otros más con el 25% a 106 productos estadounidenses hasta sumar los 50 mil millones de dólares.

Igual sin precedentes: la Casa Blanca ventiló que extenderá también los aranceles al acero y al aluminio para los 28 países de la Unión Europea (UE), México y Canadá sus dos socios tradicionales de la Unión Ame­ricana con el TLCAN, todavía en proceso de renegociación.

En Europa han saltado todas las alarmas y desde Bruselas, Jean Claude Juncker, presi­dente de la Comisión Europea, advirtió que no se quedarán cruzados de brazos y respon­derán una por una a cada provocación del otro lado del Atlántico gravando sus artículos y servicios con la misma intensidad.

“Estoy preocupado por esta decisión. La UE cree que estas tarifas unilaterales de los Estados Unidos no tienen justificación y van en contra de las normas de la Organización Mundial del Comercio. Esto es proteccionis­mo, puro y simple. Nos hemos comprometido continuamente con Estados Unidos, a todos los niveles posibles, para abordar conjunta­mente el problema del exceso de capacidad en el sector siderúrgico. El exceso de capa­cidad sigue siendo el núcleo del problema y la UE no es la fuente sino al contrario, se ve igualmente dañada por ello. Hemos indicado constantemente nuestra disposición a debatir formas de mejorar las relaciones comerciales bilaterales con Estados Unidos pero también hemos dejado en claro que la UE no negociará bajo amenazas”, aseveró Juncker.

Pero a Trump, no le importa abrir más el melón, desgajarlo a rebanadas de tensión, ya China se quejó ante la OMC y los europeos preparan asimismo una batería legal ante el organismo mediador.