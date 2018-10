Todo sobre el islam: Yihad, una lucha armada defensiva

El Islam es una religión de paz, pero fue pintado como una religión violenta. Hay muchas razones por las que esto ha sucedido, pero se reduce al hecho de que muchos, tanto dentro como fuera de la comunidad musulmana, no han entendido el significado de Yihad. Yihad significa esforzarse en árabe, y la palabra se usa a veces en el Islam para referirse a una lucha armada defensiva. Hadhrat Mirza Ghulam, el Mesías Prometido, explica cómo el concepto de Yihad fue torcido no solo por los líderes musulmanes, sino también por los cristianos:

“Los Maulawīs (clérigos) han jugado un papel importante en la comisión de esta injusticia, pero los clérigos cristianos no son menos culpables, porque ellos también han fijado estos pensamientos en las mentes de los musulmanes, poniendo de relieve los edictos de los necios Maulawīs. Cuando los musulmanes escuchan a sus propios Maulawīs emitir edictos a favor de la Yihad, y oyen a los clérigos cristianos —que son también eminentes eruditos— argumentar la misma objeción contra el islam, son presa de la idea de que el islam alienta este tipo de Yihad. Ambas posiciones han dado lugar a estas objeciones infundadas contra el islam.

Si los clérigos cristianos no hubieran adoptado esta actitud, y hubieran admitido honesta y sinceramente que los edictos de los Maulawīs se basaban en la pura ignorancia, y que las circunstancias que habían hecho necesaria la Yihad durante los primeros días del islam no están presentes en esta época, la noción misma de este tipo de Yihad habría desaparecido del mundo. Pero ellos no lo comprendieron, guiándose más por sus pasiones que por su razón.

Dios sólo permitió a los musulmanes luchar cuando vio que los infieles se habían vuelto merecedores de la muerte debido a sus atrocidades. Pero Él también hizo posible que cualquier persona que aceptara el islam se salvara. Esto es lo que, tal vez, hizo que los críticos sacaran conclusiones erróneas. No parecen entender que la medida cautelar no se refería a la coerción, sino a la oferta de clemencia a los que merecían morir. El llamar coercitiva a esta enseñanza es el colmo de lo absurdo. Merecieron su castigo, no porque no fueran musulmanes, sino porque eran asesinos. Y puesto que Dios era consciente de que habían entendido perfectamente la verdad del islam, por consiguiente, por Su gracia, les concedió la oportunidad de expiar sus pecados. Esta es una prueba más de que el islam no enseñó la coerción, sino que proporcionó un respiro a aquellos que deberían haber sido matados por causar derramamiento de sangre.”

