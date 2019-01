Todo sobre el islam: Profetas en el Islam

Un profeta es una persona elegida por Al-lāh para reformar y guiar a la humanidad. No tienen poderes especiales o divinidad, sino que son hombres normales. El Corán dice:

[21:8] Mas antes de ti, no enviamos como Mensajeros a nadie que no fuese un hombre a quien le entregamos la revelación. Preguntad pues a los que poseen el conocimiento de la Escritura si es que no lo sabéis.

Los profetas reciben revelación divina desde dios en diversas maneras para guiar a sus pueblos. El Corán dice:

[42:52] Y no es propio para el hombre que Al-lah le hable salvo por revelación o tras un velo, o enviándole un mensajero para que le revele con Su mandamiento lo que desee. En verdad, Él es altísimo, sabio.

Los milagros que muestren son realmente hechos por la mano de Al-lāh y no por su propio poder. El Sagrado Corán usa dos palabras árabes para un profeta: Rasūl (رسول) y Nabī (نبی).

El término Rasūl significa un “mensajero” y el término Nabī significa el que da noticias de eventos desconocidos a la gente. Según el Sagrado Corán, todos los profetas son mensajeros y todos los mensajeros son profetas. A veces los demás musulmanes mantienen que hay una diferencia entre los dos, que un Rasūl es un profeta que recibe una ley y un Nabī es solamente un profeta. Es decir, que cada Rasūl es también un Nabī, pero cada Nabī no es un Rasūl.

Sin embargo, el Corán no soporta este punto de vista por que dice:

[19:55] Relata también la historia de Ismael, tal como se menciona en el Libro. En verdad fue estricto en mantener su promesa. Y fue Mensajero, Profeta.

Aquí menciona el profeta Ismā’īlas como un mensajero (Rasūl) y profeta (Nabī), aunque el Sagrado Corán no menciona a él como un profeta con una ley. Es claro que él son su hermano Is-ḥāqas siguieron la religión y revelaciones de su padre, Ibrahīmas.

El fenómeno de profetazgo es universal. El Sagrado Corán dice que cada pueblo recibió un profeta:

[35:25] “…y no existe ningún pueblo al que no se haya enviado un Amonestador.”

El Sagrado Corán dice que no menciona la historia de todos los profetas:

[40:79] “Enviamos mensajeros antes de ti; de ellos hay algunos que te hemos mencionado y otros que no te hemos mencionado…”

Según un Ḥadīth, el Profeta Muḥammadsa fue preguntado cuantos mensajeros habían venido al mundo. Él dijo:

“…Ciento veinte cuatro mil profetas (han aparecido en el mundo)…” (Masnad Aḥmad bin Ḥanbal)

La biblia u otros textos mencionan a los profetas, como pecadores o viciosos, fuera de la obediencia de Dios. El Sagrado Corán no acepta esto y dice que todos fueron elegidos por Dios y no cometieron pecados ni desobedecían a los mandatos de Dios. El Corán dice acerca de los profetas:

[6:90] “Éstos son a quienes entregamos el Libro, la facultad de juzgar y la profecía. Pero si estos hombres son ingratos con ellos, no importa, pues ya los hemos confiado a un pueblo que no es desagradecido con ellos.” [6:91] “Éstos son aquellos a quienes Al-lāh guió rectamente; seguid, pues, sus instrucciones…”