Todo sobre el islam: Muhammad (sa) en Medina

El profeta Muhammad (sa) de la religión del Islam tiene una historia asombrosa. Afirmó ser un mensajero de Dios a la edad de 40 años en la ciudad de La Meca, en Arabia, casi 600 años después de Jesús. Él y sus seguidores fueron fuertemente perseguidos, y algunos fueron torturados abiertamente en las calles de La Meca. Después de 13 años de persecución, el profeta y sus compañeros decidieron abandonar La Meca y establecerse en la ciudad de Medina, que había aceptado el Islam en gran número.

Con la ayuda y gracia Divina, Muhammad el Mensajero de Dios (la paz y bendiciones sean con él), siempre salio victorioso, el Islam progreso y todos los planes de los enemigos fracasaron. Ocho años después de su emigración, hizo su regreso triunfante a su ciudad natal Meca, acompañado de 10,000 creyentes, tomando la ciudad sin derramar una sola gota de sangre. La gente de Meca estaba temerosa del trato que podían recibir como consecuencia de las masacres que habían cometido, pero después de reunir a todos los enemigos, el Profeta de Dios dijo:

Soy el mensajero de paz para el mundo, amo a la humanidad y soy enemigo de la tiranía y persecución, por lo tanto; Oh habitantes de Meca; hoy os digo que no seréis castigados, a condición que no luchéis mas, podéis practicar la religión que deseéis y nadie os interrogara por lo que hicisteis.

El noble comportamiento del Profeta Muhammad (la paz de Dios sea con él), logró conquistar los corazones de sus enemigos que luego dieron testimonio que no hay otro Dios mas que Al-lah y que Muhammad es Su mensajero. Este ejemplo de perdón no tiene igual en toda la historia humana, pues amar y perdonar a los amigos y seres queridos es fácil, pero amar y perdonar a enemigos sangrientos, teniendo la OPORTUNIDAD de vengarse, es muy difícil. El Profeta Muhammad (la paz de Dios sea con él), mostró un excelente carácter hacia los enemigos, dejando un bello ejemplo a toda la humanidad. Dios Alabado Sea dice en el Sagrado Corán:

“Oh Muhammad posees ciertamente excelentes cualidades morales” (S. Corán 68:5).

El fundador de la Comunidad Musulmana Ahmadía, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, discípulo fiel del Mensajero de Dios, dijo: Siempre me causa admiración el rango exaltado que posee el Profeta árabe, cuyo nombre es Muhammad (la paz y bendiciones de Dios sean con él). No es posible concebir la magnitud de su rango, ni pueden abarcarse sus sublimes cualidades. Más por desgracia, aun no se ha reconocido debidamente su categoría. Fue este hombre valeroso el que restituyo la unidad de Dios la cual había desaparecido de la faz de la tierra; quien amo a Dios intensamente y quien se entrego en piedad a la humanidad. Por ello Dios quien conocía las intimidades de su corazón le otorgo un rango elevado sobre todos los Profetas, personas del pasado y del futuro, haciendo realidad sus deseos en el curso de su vida. (Ruhani Jazain, Vol. 22 Haquiqatul Wahi, Pag. 118-119).

Ofrecemos clases de árabe, oraciones islámicas, lecturas del Sagrado Corán y charlas acerca del Islam, todo sin costo y compromiso. Todos bienvenidos.

[email protected], 9991294594, Mezquita de Mérida, calle 60 x 51#501, Centro C.P, 97000. https://www.ahmadiyya-islam.org/es/