Todo sobre el islam: Los profetas: ejemplos para la Vida

El Sagrado Corán es el único libro que acepta, enseña y reconoce que la llegada de Profetas es un fenómeno universal. Declara repetidamente que todos los pueblos del mundo han sido receptores de la revelación Divina en todas las épocas de la humanidad. De esta manera, el Sagrado Corán establece la base para la paz religiosa universal.

Al-lah dice en el Sagrado Corán:

“En verdad, Te hemos enviado con la verdad, como portador de la buena nueva y como Amonestador; y no existe ningún pueblo al que no se haya enviado un Amonestador.” (S. Corán 35:25)

“Y suscitamos de entre cada pueblo un Mensajero, que predicó: Adorad a Al-lah y rechazad al Maligno”. (S. Corán 16:37)

El Sagrado Corán rechaza enérgicamente todas las falsas acusaciones referidas a los Profetas anteriores. Las escrituras anteriores mencionaban a los profetas como asesinos, adúlteros y, de hecho, personas que habían cometido grandes crímenes. Por ejemplo, se dijo que Noah había cometido incesto con sus dos hijas, aunque sin saberlo.

Según las enseñanzas Coránicas todos los Profetas fueron hombres escogidos, amados por Dios y obedientes a El. Fueron un ejemplo de virtud para sus pueblos.

El fundador de la comunidad dice:

“Digo la verdad, y nadie puede impedírmelo: si el Profeta Mohammad, (la paz de Dios sea con él), no hubiera aparecido, ni el Sagrado Corán, cuyas excelentes cualidades atestiguaron nuestros mayores y líderes espirituales en el pasado y seguimos presenciando hoy, si no hubiera sido revelado, sería muy difícil para nosotros reconocer, solo mediante la ayuda de la Biblia, que Moisés, Jesús y los profetas anteriores pertenecen realmente al grupo de gente pura que Dios, con Su gracia, ha escogido como profetas. Deberíamos reconocer el favor espiritual del Sagrado Corán que ha alumbrado con su luz todas las épocas y, mediante esta luz perfecta, nos ha mostrado la verdad de los profetas anteriores; merced que no solo nos ha dispensado a nosotros, sino a todos los profetas que han aparecido desde tiempos de Adán hasta la época de Jesús antes del advenimiento del Sagrado Corán” (Ruhani Jazain, Vol. 1 Nota Pag: 290: Brahine Ahmadia).

De todos los libros revelados que existen actualmente, solo el Sagrado Corán, cuya palabra es revelación de Dios, está basado en argumentos irrefutables. Sus principios sobre la salvación están regidos por los dictados de la verdad y de la naturaleza humana. Su doctrina es tan perfecta y sólida que se basa totalmente en poderosas e irrefutables evidencias. Sus preceptos se apoyan sólo en la verdad. Sus enseñanzas están completamente limpias de la adulteración de la idolatría, la innovación y el culto a las criaturas. Es un Libro que manifiesta con vehemencia la Unidad y Grandeza de Dios y la perfección de los atributos del Único Dios.

