Todo sobre el islam: La última batalla

El Mesías Prometido, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad, escribió acerca de muchos aspectos profundos de la fe y las profecías que rodean la venida del reformador en los últimos días. A continuación, presentamos un breve extracto sobre el concepto de la guerra final entre los ángeles y las fuerzas del mal.

Los días en los que la negligencia y el mal reinen supremos sobre la tierra son aterradores, ya que se han marcado para la batalla espiritual anunciada por los profetas en la forma de varias metáforas. Algunas personas la describen como la batalla final entre los Ángeles del cielo y los Demonios de la tierra, que culminará en el fin del mundo; otros piensan ingenuamente que va a ser una batalla física, de combate con espadas y pistolas. Estos últimos están completamente equivocados, porque interpretan ilusoriamente una batalla espiritual en el sentido de una batalla física. En resumen, es inminente un feroz enfrentamiento entre la oscuridad de la tierra y la luz del cielo, como fue predicho por todos los profetas, desde Adán hasta el Santo Profeta Muhammad. Al comandante de un lado se le llama “el Ocultador de la verdad”, mientras que el del otro es conocido como “el Revelador de la verdad”. El que viene del cielo en compañía de los ángeles es la manifestación de [el Ángel] Miguel, y el que se levantó de la tierra con los poderes de la oscuridad es la manifestación de Satanás.

Cuando observamos las legiones bien armadas de la tierra atareadas en sus preparativos, y habiendo ya conseguido mucho, ello nos lleva a creer que el reino de los cielos también está atento a sus preparativos. El dominio celestial es contrario al espectáculo y la ostentación, y se lleva a cabo, en gran medida, sin que nadie lo sepa. La gente finalmente se dará cuenta cuando aparezca una luz en el cielo y un minarete blanco en la tierra; la luz celestial descenderá a continuación sobre el minarete, e iluminará al mundo entero.

Esta última frase requiere alguna explicación. Aunque el orden espiritual de Dios está en completa armonía con el orden físico, muestra, en ocasiones, características singulares que no pueden ser discernidas fácilmente en el orden físico. Por ejemplo, cuando se forma una atracción terrestre, ésta da lugar a la formación de una atracción celestial, a pesar de que las dos son opuestas la una a la otra. Y es lógico pensar que cuando estas dos atracciones alcancen su cúspide en los últimos días del mundo, tendrán que enfrentarse entre sí, porque una no puede conseguir la supremacía sin destruir a la otra. Cuando dos lados son iguales en poder y gloria, inevitablemente entran en conflicto. Esto no sólo ha sido profetizado en todos los libros de los Profetas, sino que la razón exige también que cuando entran en colisión dos atracciones potentes y opuestas, una de ellas debe vencer a la otra, o ambas deben quedar aniquiladas.

Ofrecemos clases de árabe, oraciones islámicas, lecturas del Sagrado Corán y charlas acerca del Islam, todo sin costo y compromiso. Todos bienvenidos.

[email protected], 9991294594, Mezquita de Mérida, calle 60 x 51, Centro C.P, 97000. Alislam.es