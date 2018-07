Todo sobre el islam: La Unidad de Dios

Islam es una religión. El significado del “Islam” es “someterse” o “paz”. De hecho, toda la filosofía de la religión está basada en cómo una persona puede acercarse a Dios y tener una mejor relación con Él. En el Islam, es muy importante tener el concepto correcto de Dios único. En el Islam, este concepto correcto de Dios es conocido como “Taujeed”, o la unidad de Dios.

El Islam no presenta un Dios diferente de las otras religiones. Dice que las religiones más aceptadas antes del Islam fueron verdadera religiones, y su fuente fue el mismo Dios. Entonces Islam presenta el mismo Dios como la biblia, del único creador del universo. Dice el Sagrado Corán, el libro santo de los musulmanes:

“Decid: “Creemos en Al-lah y en lo que nos ha sido revelado, y en lo que fue revelado a Abraham e Ismael, e Isaac y Jacob y sus hijos, y en lo que fue dado a Moisés y Jesús, y en lo que fue dado a todos los demás Profetas por su Señor. Nosotros no hacemos diferencias entre ninguno de ellos; y a Él nos sometemos” (2:137)

El nombre para Dios en el Islam es “Al-lah”. Al-lah fue el nombre usado para Dios por los árabes antes del Islam, y después, el Islam también lo usó. De hecho, la creencia Islámica es que el árabe fue la primera lengua en el mundo, y fue revelado por Dios a la humanidad. Entonces, creen que la palabra “Al-lah” es el nombre propio revelado por Dios. La palabra “Al-lah” tiene peculiaridades que lo hace muy adecuado para ser el nombre de Dios. “Al-lah” primeramente no se deriva de otra palabra. No se utiliza para cualquier otra persona, cosa o concepto. También no se puede convertir in plural. Aparte de su nombre propio, el sagrado Corán menciona unos noventa y nueve atributos de Al-lah. De hecho, todos los buenos nombres pertenecen a Al-lah, como dice el Corán:

“Sólo a Al-lah pertenecen todos los atributos perfectos. Invocable, pues, mediante ellos…” (7:181)

En el Islam, el más grande pecado es atribuir copartícipes a Dios. Este se llama “Shirk” en el Islam. Hay diferente tipos de “shirk” el Islam, unos que son más profundos que los demás, que abarca ambos creencias y pensamientos y acciones. Por ejemplo, “shirk” en las creencias sería creer que hay múltiple dioses, cada uno que tiene poder sobre el universo. También seria “shirk” aceptar que hay diferente dioses, y que cada uno tiene diferente poderes y juntos controlan el universo. Hay un tipo de “shirk” que pone más fe en los recursos mundanos que en Al-lah, o enseña la humildad hacia otras cosas o personas a pesar de que es reservada para Al-lah, tal como la postración. También agregan copartícipes en los atributos especiales de Al-lah, incluso se dice que fue con el permiso de Dios, como resucitar los muertos o siendo eterno. “Shirk” también sería aceptando que alguien hizo algo sin usar los medios apropiados que Al-lah puso para lograr dicho acción, o que Al-lah tiene tanto amor para cualquier persona que va a aceptar todo lo que dice. En fin, hay varios tipos de “shirk”, pero todos son basados en aceptar algo que va contra la grandeza de Dios y sus atributos.

