Todo sobre el islam: Jesús en el Islam

Para comprender el rango, misión y enseñanza de Jesús, (La paz sea con él) es importante y necesario comprender la Unidad de Dios o Monoteísmo Puro que el Islam enseña. Al comprender el verdadero significado de lo que es monoteísmo, se logrará aclarar y mostrar el verdadero mensaje de Jesús (La paz sea con él), mensaje el cual los musulmanes seguimos en su pureza original, tal y como el mismo Mesías para el pueblo de Israel predicó y transmitió a su pueblo.

El Islam restablece de forma concreta, el mensaje principal y mayor mandamiento que Jesús (la paz sea con él) enseñó y dejó claramente establecido. El cual era la adoración a Un solo Dios. (Marcos 12:29).

Los musulmanes seguimos firmemente este mandamiento, siguiendo el bello ejemplo de Jesús (la paz sea con él), puesto que nos postramos ante el mismo Dios que él se postró, rogamos al mismo Dios que él rogó y dependemos del mismo Dios del cual el dependía, aceptando totalmente la voluntad de Dios, tal y como decía Jesús; “Que se haga tu voluntad”. Musulmán significa: Sometido a la voluntad de Dios.

El Islam devuelve el estatus que Dios Alabado sea, le concedió a Jesús (la paz sea con él) “Mesías del pueblo de Israel”, respetándole, aceptándole y dándole su lugar como Profeta y Mensajero de Dios.

El rango de respeto que el Islam otorga a Jesús (la paz sea con él), es totalmente contrario a la negación absoluta del pueblo judío, quien le rechazo y aun sigue rechazando.

El Islam cree firmemente que la misión de Jesús (la paz sea con él), fue confirmar y hacer valer la ley que Moisés (la paz sea con él), había dejado para el pueblo judío. No abrogar la ley ni a los Profetas. (Mateo 5:17-18). Otro de sus objetivos era llevar el mensaje de Moisés a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Las cuales estaban dispersas en otras tierras, por la persecución del Rey Nabucodonosor.

Jesús (La paz sea con él) confirmó claramente las profecías dadas a Moisés (La paz sea con él), “Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú; y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare” (Deuteronomio 18:18). Anunció que era mejor su partida, puesto que Dios Alabado Sea les iba a enviar un Consolador el cual iba a mostrarles toda verdad puesto que iba a hablar todo lo que escuchara de Dios. Jesús dijo (La paz sea con él) “Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré” (Juan 16:7). También dijo: “Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir”. (Juan 16:13) Claramente Jesús (La paz sea con él) hace referencia a un Mensajero de Dios, puesto que el mismo dice que “Hablará y Escuchará” característica única de los humanos. Jesús (La paz de Dios sea con él) también profetizó lo siguiente: “Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él”. (Mateo 21:43).

