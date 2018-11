Todo sobre el islam: Islam está rodeado de dificultades

El Mesías Prometido (as), Mirza Ghulam Ahmad, fue enviado a reformar las creencias erróneas de los musulmanes y otros. Afirmó que Dios lo había enviado, como un profeta subordinado al profeta Muhammad (sa), para instruir al mundo acerca de las verdaderas enseñanzas del Islam. Desde su época y hasta ahora, el mundo islámico ha estado plagado de diferentes problemas, más recientemente con la percepción de que el Islam es una religión del terrorismo. Rechazó enérgicamente este punto de vista erróneo, pero escribió honestamente sobre los problemas que enfrenta el mundo musulmán. Escribió:

El islam está rodeado de dificultades. La mayoría de los corazones están muertos y no hay ningún movimiento perceptible hacia la rectitud. Se ha abandonado el camino de la moderación, e incluso hay una secta que rinde culto en los sepulcros y realiza circuitos de peregrinación —el Tawāf— alrededor de ellos como se hace alrededor de la Ka’bah. Creen que las almas de sus santos difuntos son omnipotentes y que este poder les ha sido transferido por Dios. La mayoría de los santuarios están construidos alrededor de tumbas, en las que los custodios esperan a sus seguidores a que acudan a adorar. Si se pide un milagro, relatan miles de milagros del santo, sin la más mínima prueba. Considerando que esto es la esencia del islam, la gente de estas sectas juzga como equivocados a todos los demás musulmanes.

Mientras que estas personas han ido a un extremo, otras se han pasado al opuesto, y cruzan todos los límites en su negación de las bendiciones espirituales. Mejor no hablar de la santidad, ya que no tienen ni siquiera la más mínima consideración por la Misión Profética. Rechazan los milagros, se mofan y burlan de ellos, y consideran a la revelación como un producto de la mente del receptor, y resultado de su genio inherente. Consideran imposibles a las profecías que no son consecuencia de la propia visión de futuro de una persona y que pertenecen exclusivamente al ámbito de lo no visto, de lo imposible. Creen que ninguna revelación desciende de Dios, que no hay ninguna verdad en los milagros o profecías, que las tumbas de los muertos son meros montículos de tierra que no tienen ninguna relación con las almas, que el Día de la Resurrección es un mito que se remonta a la era de la ignorancia, y que la preocupación por el Más Allá es pura locura. Creen que toda la sabiduría reside en la adquisición de ganancias materiales, y en seguir y emular a aquellos que son implacables en su búsqueda del mundo. Estas son las posiciones extremas que los musulmanes sostienen cara a cara respecto de la Misión Profética y de la Resurrección.

Incluso en su conducta cotidiana, encontramos a musulmanes en un extremo del espectro o en el otro. Carecen de cualquier sentido de la moderación en la palabra, las acciones, la moral, el matrimonio, el divorcio, la parsimonia, el despilfarro, la ira, la misericordia, la venganza o el perdón. Se encuentran ante un dilema extraño; su ignorancia no tiene límites y su transgresión no conoce fronteras. Si estas personas, que sostienen la bandera del Tauhīd y la moderación, han cruzado todos los límites, ¿es de alguna utilidad lamentarse por la condición de las personas de otras religiones?.

